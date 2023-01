‘Roméo et Juliette’ enfants acteurs, maintenant dans les années 70, Sue Studio sur scène de nudité

Les acteurs qui ont joué les amants maudits Roméo et Juliette dans le film de Franco Zeffirelli de 1968 poursuivent Paramount Pictures pour abus d’enfants pour leur brève scène de nu, a déclaré mardi leur avocat.

Olivia Hussey avait 15 ans et Leonard Whiting 16 ans lorsqu’ils ont joué dans la version oscarisée de la tragédie de William Shakespeare.

Les acteurs, tous deux septuagénaires, affirment dans une plainte déposée à Santa Monica la semaine dernière qu’une scène de chambre équivaut à de l’exploitation sexuelle par le studio de cinéma Paramount, et que la société était coupable d’avoir distribué des photos nues d’adolescents.

Le costume dit que Zeffirelli – décédé en 2019 – les a incités à jouer la scène, leur disant que sans cela “la photo échouerait”, après avoir initialement insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de nudité réelle, les deux acteurs étant couverts de sous-vêtements couleur chair.

“Les accusés ont été malhonnêtes et ont secrètement filmé les enfants mineurs nus ou partiellement nus à leur insu, en violation des lois étatiques et fédérales réglementant l’indécence et l’exploitation des mineurs à des fins lucratives”, indique le procès.

La plainte, qui réclame des dommages-intérêts de centaines de millions de dollars, indique que les deux interprètes ont souffert d’angoisse mentale et de détresse émotionnelle au cours des cinq décennies et demie qui ont suivi la sortie du film, et que les deux n’ont eu qu’un succès professionnel limité dans sa se réveiller.

Tous deux ont remporté des Golden Globes pour leurs performances.

Solomon Gresen, représentant les acteurs, a déclaré à l’AFP que les années qui se sont écoulées depuis le tournage du film n’ont pas atténué les dégâts, d’autant plus qu’il a été réédité depuis.

“(Paramount) a des images dont ils savent qu’elles sont des images de nudité mineure qui devraient être retirées du film. Ce serait certainement le début”, a-t-il déclaré.

“Les images sexuellement explicites d’enfants sont mauvaises et ne devraient pas être tolérées.

“S’ils avaient moins de 16 ans, alors ils ont moins de 16 ans. C’est une image sexuellement explicite d’une personne mineure, cela devrait être interdit.”

Le 31 décembre était la date limite pour les poursuites historiques pour abus sexuels d’enfants à déposer en Californie en vertu d’une renonciation temporaire aux délais de prescription.

Une série de réclamations ont été déposées pendant la renonciation, dont une la semaine dernière par une femme qui dit qu’elle était l’amante adolescente du leader d’Aerosmith Steven Tyler dans les années 1970.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Paramount à la demande de commentaires de l’AFP.

Variety a rapporté que lors de son entretien de 2018 avec Hussey, elle avait défendu la scène de nu, ce qu’elle a insisté sur le fait que Zeffirelli avait fait avec goût.

“C’était nécessaire pour le film”, avait-elle déclaré à l’époque.

