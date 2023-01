Romeo Beckham: le patron de Brentford, Thomas Frank, dit que le fils de David Beckham devrait être traité à part entière | Nouvelles du football

Thomas Frank veut que les gens traitent Romeo Beckham comme un joueur à part entière, plutôt que de se concentrer sur son célèbre nom, après avoir fait ses débuts à Brentford B mardi.

Le joueur de 20 ans a été surveillé par son père David à Park View Road à Welling pour un match de la London Senior Cup contre Erith et Belvedere FC. Beckham sera de retour en action vendredi soir contre Aston Villa.

Le manager de Brentford B, Neil MacFarlane, a fait l’éloge de Beckham pour sa performance, qui a également attiré l’attention du manager de l’équipe senior Frank.

“Roméo est un très bon joueur, bien sûr, il a un nom assez mondial et grand”, a déclaré Frank.

“Pour Roméo, c’est lui-même, mais il a bien sûr un grand nom. On ne peut pas comparer (père et fils).”

David Beckham a été contraint de sauter une clôture pour échapper à la foule qui l’avait reconnu alors qu’il allait voir son fils, Romeo, faire ses débuts pour Brentford B.



Frank a ensuite fait la comparaison entre l’international danois Michael Laudrup et son fils Andreas, qu’il a entraîné, en disant: “Peut-être que Laudrup est aussi un joueur décent (similaire à David Beckham), j’ai entraîné son fils et il est important de le prendre comme joueur – non pas en tant que Laudrup mais en tant que lui-même.

Le coach de Brentford a ajouté : “Il est ici pour une raison, parce que nous pensons qu’il est un bon joueur, et nous sommes ravis qu’il ait pu conclure l’accord de prêt.

“(Nous sommes) heureux de le voir bien, heureux de voir la performance qu’il a eue lors du dernier match et quand vous avez des joueurs, qu’ils soient permanents ou en prêt, c’est pour une raison.

“C’est soit pour faire en sorte que l’équipe soit performante, soit pour prolonger l’accord de prêt et en faire un accord permanent, alors nous espérons juste qu’il continue de progresser et qu’il le rende très intéressant pour nous.”

L’entraîneur adjoint de Brentford B, Sam Saunders, a déclaré que Romeo Beckham avait été impressionné par l’entraînement qui l’avait conduit à signer avec les Bees en prêt.



Brentford, qui accueille Bournemouth lors du coup d’envoi tardif samedi, est invaincu en championnat depuis la pause de la Coupe du monde.

Les Bees auront Ivan Toney – qui a raté les deux derniers matchs – de retour de blessure et disponible pour le match contre les Cherries au Gtech Community Stadium.

“Ivan est en forme et disponible et il commencera demain, donc je viens de nommer celui-là sur 11, donc c’est une bonne nouvelle”, a déclaré Frank.

Romeo Beckham, le fils de l’ancien capitaine anglais David, a signé pour l’équipe B de Brentford en prêt.



Le gardien de but de Brentford, David Raya, a été lié à Tottenham ces dernières semaines avec la fenêtre de transfert ouverte, mais Frank a insisté sur le fait que l’Espagnol ne bougeait nulle part.

“Je comprends pourquoi ils sont intéressés. C’est un très, très bon gardien”, a-t-il déclaré.

“J’ai dit à plusieurs reprises que je pense qu’il est parmi les meilleurs de la ligue et qu’il a joué de manière fantastique pour nous, mais il ne va nulle part.”

Frank a également suggéré qu’il y aurait de nouvelles discussions sur une prolongation de contrat pour Raya, dont le contrat actuel expire à l’été 2024.

Le Danois a ajouté: “Voyons voir. Nous sommes intéressés. Je sais que David est très heureux ici, mais il y aura bien sûr des discussions en cours.”