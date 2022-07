Romeo Beckham, fils de David Beckham, marque un but terriblement familier

Plie-le comme… Papa ?

Romeo Beckham, le fils de 19 ans de l’Angleterre et de la légende de Manchester United David Beckham, a marqué son premier but de la saison pour l’Inter Miami CF II sur un coup franc qui semblait terriblement familier.

À la 84e minute contre Orlando City B, Romeo a envoyé le ballon par-dessus le mur et dans le coin inférieur gauche du filet pour son premier but en MLS Next Pro.

Le commentateur du jeu a fait un clin d’œil au coup de pied pour lequel David est devenu célèbre, en disant: “Je pense que nous avons déjà vu cela.”

Le but de Roméo a scellé une victoire 3-1 pour son équipe.

Le fier papa David a pesé sur les réseaux sociaux, publiant le but avec la légende, “Super coup franc, plus de buts à venir.”

Roméo a répondu dans son histoire Instagram avec un hommage à son père, en disant: “Je t’aime papa, c’était pour toi.”

L’aîné Beckham est le détenteur du record du plus grand nombre de buts marqués sur coups francs en Premier League à 18 ans. Il est copropriétaire de l’Inter Miami CF.