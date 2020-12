À 50000 £ avant les extras, la Jeep haut de gamme de Romeo Beckham n’est guère votre voiture de démarrage moyenne.

Mais si le Jeep Wrangler Rubicon de 18 ans est peut-être haut de gamme, il s’en occupe clairement comme n’importe quel autre adolescent.

Romeo a été vu frapper les magasins avec sa petite amie mannequin Mia Regan, également âgée de 18 ans, dans le véhicule sale la semaine dernière, avec de la boue éclaboussée sur les côtés.

Le jeune couple a été vu en train de charger des friandises dans une confiserie près de la maison familiale de Romeo, à 6 millions de livres sterling, des Cotswolds, peu avant Noël.







(Image: GlosPics / GoffPhotos.com)









(Image: GlosPics / GoffPhotos.com)



Habituellement basés à Londres, depuis que la pandémie a frappé Romeo et sa célèbre famille ont plutôt passé la plupart de leur temps dans leur vaste domaine rural.

Son père footballeur David Beckham et sa mère, la créatrice de mode Victoria, vivent à la maison avec leurs quatre enfants – Romeo, son grand frère Brooklyn et les jeunes frères et sœurs Cruz et Harper.







(Image: GlosPics / GoffPhotos.com)



Les six ont passé Noël ensemble, avec l’ancienne Spice Girl Victoria partageant une image d’eux tous en pyjama assorti.

Elle a écrit: « Joyeux Noël à tous! Envoyer beaucoup d’amour de notre part à tous x temps passé en famille est si précieux. »







(Image: GlosPics / GoffPhotos.com)



Le fiancé héritier de Brooklyn, âgé de 21 ans, Nicola Peltz, qui a passé la saison des fêtes avec sa famille aux États-Unis, n’a pas été vu.

Au lieu de cela, Nicola a commenté: « Je vous aime tous tellement! »