Romeo Beckham et Grey Sorrenti confirment leur relation amoureuse au milieu d’allégations de népotisme

Romeo Beckham et Grey Sorrenti confirment leur relation amoureuse au milieu de la rage du népotisme

Romeo Beckham et Grey Sorrenti ont confirmé que le couple entretenait une relation amoureuse.

Le fils de David et Victoria Beckham et la fille du photographe de mode Mario Sorrenti ont rendu public leur idylle lors d’une première sortie en couple remplie de PDA.

D’après les photos obtenues par Page sixl’ancien footballeur et le photographe du soulèvement ont été vus en train de se mettre à la main alors qu’ils sortaient avec des amis à New York le samedi 12 octobre.

Selon le média, le couple a été photographié debout l’un à côté de l’autre, alors qu’ils s’arrêtaient pour prendre quelques collations au Kettl Tea dans le quartier de NoHo, enroulant leurs mains l’un autour de l’autre.

Sorrenti, 23 ans, et Beckham, 22 ans, ont également été vus se tournant face à face, Beckham tirant Sorrenti vers elle, la tenant par la taille et partageant un baiser au comptoir.

Même si le couple n’était pas seul, la compagnie de leurs amis ne dérangeait pas Beckham et Sorrentim et ils continuaient à se montrer physiquement affectueux.

Cette sortie pleine d’amour a eu lieu alors que Gray – qui est une photographe basée à New York et a réalisé des photos pour plusieurs stars, dont Jennifer Lopez et Loewe – fait face à des allégations de népotisme, qu’elle a catégoriquement niées.

« Je ne suis pas devenue photographe parce que mon père est photographe », a-t-elle précisé à Affaires de la mode en août.

« Avoir grandi dans une famille qui a un certain succès dans la mode vous donne une sorte de privilège », a ajouté Gray.

« Mais en fin de compte, n’importe qui peut savoir si vous l’avez ou non, car cela ne peut vous mener que jusqu’à un certain point », a-t-elle déclaré.