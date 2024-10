Romeo Beckham confirme sa romance avec le superbe photographe et bébé népo Grey Sorrenti alors qu’ils emballent leur PDA lors d’une promenade romantique à New York

Romeo Beckham a confirmé sa romance avec le photographe américain Grey Sorrenti alors qu’ils emballaient leur PDA lors d’une promenade romantique à New York cette semaine.

Le fils de David et Victoria Beckham, 22 ans, qui a été lié pour la première fois à l’étourdissant le mois dernier, rayonnait alors qu’ils se léchaient les lèvres et il l’entourait de ses bras.

Gray est également issue d’une famille célèbre et fille de son collègue photographe de mode Mario Sorrenti, 52 ans, qui est surtout connu pour avoir tourné les publicités emblématiques de Calvin Klein Obsession de Kate Moss dans les années 90.

Roméo, ancien footballeur a fait une silhouette décontractée lors de la sortie et a présenté ses bras toniques et tatoués dans un gilet blanc.

Il portait également un jean ample avec un sweat à capuche enroulé autour de ses épaules et une casquette de baseball à l’envers.

Pendant ce temps, Gray, qui vit dans la Big Apple, a montré ses abdominaux à couper le souffle dans un gilet blanc assorti et un jean en denim moulant.

Les tourtereaux, bien que rejoints par des amis, n’ont pas pu se tenir la main et ont admiré la ville avant de s’arrêter prendre un verre.

Suivant les traces de son père, Gray a réalisé des campagnes pour de nombreuses marques de luxe, dont Loewe et Saint Laurent.

Elle a également photographié une série de stars, dont Jennifer Lopez, pour la couverture du Wall Street Journal pour Harper’s Bazaar.

Roméo a été lié à plusieurs femmes ces dernières semaines après son retour sur la scène des rencontres, et a été aperçu pour la première fois avec Gray lors de la Fashion Week de Paris le mois dernier.

Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’il ait été photographié sortant furtivement d’une soirée arrosée de la Fashion Week à Londres avec Amelia Gray Hamlin, la fille de la star de la télévision américaine Lisa Rinna et de l’acteur Harry Hamlin.

Dans les images obtenues par Le SoleilRoméo a été photographié quittant la soirée vodka Perfect Magazine x Grey Goose Altius par une porte dérobée.

Le mannequin Amelia, qui est sortie avec Scott Disick de 2020 à 2021, a été vue en train de descendre la rue avec Roméo et une amie avant de sauter dans une voiture qui se dirigeait vers le Twenty Two Hotel, dans le quartier branché de Mayfair à Londres.

Elle a complété le look avec une chemise à fines rayures et un jean bleu moulant.

Elle a amoureusement enroulé ses bras autour du beau gosse

Cette sortie a eu lieu quelques heures seulement après qu’il ait été vu en train de profiter d’une soirée avec l’influenceuse des médias sociaux Sophie Julia.

Elle et Amelia ne sont pas étrangères l’une à l’autre, car des clichés sur les réseaux sociaux les ont montrés en train de déjeuner ensemble aux côtés de Roméo et d’un groupe d’autres personnes dans la capitale.

Roméo est également apparu dans un autre selfie chaleureux avec Sophie, après avoir déclaré avec enthousiasme que son voyage à Londres était « la semaine de sa vie ».

En février, il a été confirmé que lui et sa petite amie de longue date, Mia Regan, s’étaient séparés après cinq ans de relation.

Les spéculations autour de leur relation se sont multipliées, il n’a pas réussi à lui publier un hommage pour la Saint-Valentin, il a été affirmé que le couple s’était séparé après une dispute, Mia quittant la maison qu’ils partageaient ensemble.

Ils semblaient totalement à l’aise l’un en compagnie de l’autre.

Le couple a également profité d’une séance de shopping lors de la sortie.

Gray a protégé ses yeux derrière une paire de lunettes de soleil chics

Montrant qu’il s’est remis à sortir ensemble, Roméo a fait parler les langues en profitant d’une soirée avec l’influenceuse Sophie Julia

Cela s’est produit après qu’il ait été photographié lors d’une soirée avec Amelia Gray Hamlin (troisième à gauche), quelques jours après avoir passé du temps avec elle et Sophie (troisième à droite) à Londres.

Roméo a ensuite confirmé leur séparation en écrivant sur Instagram : « Mooch et moi nous sommes séparés après 5 ans d’amour, nous avons toujours beaucoup de respect l’un pour l’autre, et nous entretenons toujours une forte amitié et le serons toujours. »

Partageant une photo d’elle avec Roméo sur ses histoires Instagram, Mia a écrit : « C’est un Ro, nous avons grandi ensemble depuis que nous avons 16 ans !! L’amour prend différentes formes et chemins à mesure que vous mûrissez.

« Nous ne sommes pas plus durs sur le plan romantique, mais nous partageons beaucoup d’amour les uns pour les autres… après 5 ans, nous nous sommes amis. »