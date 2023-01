Romeo Beckham: Brentford B complète la signature du prêt du fils de David Beckham de l’Inter Miami | Nouvelles du football

Brentford a finalisé la signature du prêt du fils de David Beckham, Romeo, de l’Inter Miami jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 20 ans, le deuxième fils aîné de l’ancien capitaine de l’Angleterre, représentera l’équipe de l’équipe B du club après s’être entraîné avec l’équipe de réserve des Londoniens de l’ouest après la fin de la saison 2022 de la MLS.

Ailier droit, comme son père, Beckham a rejoint le Fort Lauderdale CF en 2021 avant qu’il ne soit rebaptisé Inter Miami II. Le père de Roméo, David, a lancé son équipe Inter Miami au début de la saison MLS 2020.

Image:

Roméo est le deuxième fils aîné de l’ancien capitaine anglais David Beckham





Le milieu de terrain a joué six minutes pour la première équipe de l’Inter Miami lors d’un match amical de pré-saison avec Barcelone en juillet de l’année dernière.

Avant de jouer au football aux États-Unis, Beckham faisait partie de l’académie d’Arsenal en 2014 avant de quitter l’équipe après un an.

“Nous sommes absolument ravis de Roméo depuis qu’il est arrivé avec nous”, a déclaré l’entraîneur-chef de Brentford B, Neil MacFarlane.

“Il nous est venu de l’Inter Miami dans le but de travailler avec nous pendant leur saison rapprochée. Roméo s’est incroyablement bien appliqué, il a vraiment adhéré à la culture et au groupe dont il est devenu une grande partie.

Image:

Beckham (à gauche) a fait une apparition tardive lors du match amical de l’Inter Miami avec Barcelone en juillet





“J’adore ses normes et la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain. Il a pu devenir de plus en plus en forme pendant son séjour avec nous et cela le laisse dans une bonne position pour maintenant s’avancer après nous avoir rejoints en prêt.

“Il est très technique, et c’est quelqu’un qui peut déplacer le ballon rapidement et centrer. C’est aussi un très bon finisseur et il a la capacité de jouer à plusieurs postes pour nous, ce qui est également agréable.

“Je pense que cela nous témoigne en tant que club et en tant qu’équipe B que l’Inter Miami nous a demandé de travailler avec lui et de nous faire confiance pour continuer à travailler avec lui pour l’aider dans son développement.”

