Romelu Lukaku sera hanté par le raté de la finale de la Ligue des champions

ISTANBUL – Romelu Lukaku n’a pas dû beaucoup dormir samedi soir à Istanbul. Il pourrait ne pas être dimanche ou lundi non plus. Son échec à marquer pour l’Inter Milan à la 88e minute de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City va hanter ses nuits autant que ses journées pendant un moment.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cela lancera aussi, sans aucun doute, une nouvelle vague de critiques et de moqueries en ligne à l’encontre de l’international belge. Des occasions comme celle que l’attaquant a obtenue au stade Atatürk, une tête franche dans la surface de réparation, ne se présentent pas trop souvent. Certainement pas en finale de Ligue des champions. Et surtout pas juste en fin de match pour sûrement l’envoyer en prolongation.

Pourtant, c’est arrivé. Lukaku n’a pas réussi à marquer. Les buts attendus cadrés (xGOT) de sa chance, qui a été bloquée par le genou du gardien Ederson, étaient de 0,69. Cela signifie que sept fois sur 10, lorsqu’un joueur est dans la même position que Lukaku touche la cible, il marque. Statistiquement parlant, il est plus de deux fois plus difficile de ne pas marquer cette chance.

Pendant un moment après le coup de sifflet final, Lukaku est resté sur le terrain, seul, l’air vide, ne sentant rien. Alors que son coéquipier, Lautaro Martinez, était en larmes et réconforté par d’autres joueurs de l’Inter, Lukaku n’a pas montré beaucoup d’émotion. Il ne le fait jamais. Mais il a dû attendre que le milieu de terrain de City et son compatriote belge Kevin De Bruyne traversent tout le terrain pendant les célébrations du titre pour obtenir un bon câlin. Les deux remontent loin et De Bruyne voulait être là pour son ami. Il en aura besoin.

Romelu Lukaku a repoussé la meilleure chance de l’Inter Milan d’égaliser contre Manchester City et de prolonger la finale de la Ligue des champions. David Ramos/Getty Images

Dimanche, tout ce dont parle le monde du football, c’est de la miss. Dans chaque émission de télévision, dans chaque journal, dans chaque station de radio. La miss est rejouée, analysée et discutée. Comment n’a-t-il pas marqué de si près, avec la majeure partie du but grand ouvert? Sa tentative de convertir le centre de Robin Gosens a échoué et le rêve de l’Inter soulevant le trophée pour la quatrième fois de son histoire s’est évanoui avec lui. Aurait-il dû marquer ? Oui. Cela fait-il de lui un mauvais attaquant ? Non.

Devant exactement le même but, il y a 18 ans, Andriy Shevchenko a aussi raté une incroyable occasion de remettre l’AC Milan devant Liverpool. En 2005, Jerzy Dudek réalise l’arrêt miraculeux. En 2023, c’était Ederson. À ces deux occasions, l’équipe de Milan a perdu la finale face à l’équipe d’Angleterre.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Celui-ci va faire mal longtemps car l’Inter était si proche, et pourtant si loin. Leur plan de match a parfaitement fonctionné pendant la majeure partie du match. Ils ont fermé les demi-espaces et ont très bien défendu – notamment contre Erling Haaland, qui a lui-même eu une belle occasion sauvée par Andre Onana en première mi-temps – et ils ont déstabilisé les milieux de terrain de City et bouleversé le rythme de leurs adversaires. Mais ils ont payé pour la rare erreur tactique qu’ils ont commise. Alessandro Bastoni a dû sortir de sa zone pour engager Manuel Akanji, laissant de l’espace derrière lui dans la surface à Bernardo Silva à exploiter, et la suite appartient à l’histoire. A part ça, le Milanais n’a pas fait grand mal. Ils ont frappé la barre transversale ainsi que Lukaku ratant sa grande chance.

Dans ces circonstances, quand vous avez les meilleures chances et que vous perdez quand même le match, vous auriez préféré perdre 3-0 et n’avoir aucun regret. Maintenant, ils en auront plein. La réflexion sur « Et si ? » les scénarios se poursuivront pendant un certain temps. Et si Lukaku avait marqué ? Et si Bastoni n’était pas venu à Akanji ? Et si Matteo Darmian avait bloqué le tir gagnant de Rodri ? Et si Edin Dzeko n’avait pas commencé ? La liste continue.

L’Inter Milan peut se prévaloir d’une saison réussie dans l’ensemble, malgré la fin de la finale de la Ligue des champions avec seulement des médailles de deuxième place. Shaun Botterill/Getty Images

Atteindre la finale était inattendu au début de la campagne pour l’Inter, et ils ne peuvent pas laisser la défaite définir leur saison. Beaucoup pensaient qu’ils seraient éliminés par le Bayern Munich et Barcelone en phase de groupes, mais ils ne l’ont pas été. Beaucoup pensaient que Benfica pourrait leur causer des problèmes en huitièmes de finale, mais ils ne le pouvaient pas. Beaucoup pensaient que l’AC Milan, champion de Serie A la saison dernière, remporterait sa demi-finale de derby, mais ils ne l’ont pas fait. L’Inter a dépassé les attentes, réalisant une très bonne saison avec deux trophées nationaux (la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.)

Samedi, ils ont fait la fierté de leur club, de leurs supporters et de leur staff. Limiter cette équipe de City à la recherche de triples à un xG inférieur à 1 est remarquable. Ils ont fait preuve d’engagement, d’organisation, de passion et d’envie. Ils ont dû attendre 13 ans pour atteindre une autre finale de la Ligue des champions, mais après samedi, ils peuvent espérer que ce ne sera pas aussi long avant leur prochaine.

Mais peuvent-ils donner suite à la promesse d’après-match de l’entraîneur Simone Inzaghi qu’ils seront de retour pour la finale de la saison prochaine ? Leur onze de départ samedi avait une moyenne d’âge de 29,7 ans, et c’était comme la dernière danse pour des joueurs comme Dzeko (37 ans), Francesco Acerbi (35 ans) et Darmian (33 ans).

C’est donc un long plan, mais ils peuvent à nouveau atteindre ces sommets. Ils doivent s’appuyer sur ce voyage et croire qu’ils peuvent franchir cette dernière étape, s’ils ne peuvent saisir leur grande chance que la prochaine fois qu’elle se présentera.