Romelu Lukaku s’apprête à jouer pour la Roma de José Mourinho grâce à un prêt d’une saison de Chelsea

À une époque où il semblait que tous les clubs voulaient juste le faire partir, la Roma est intervenue pour le sauver, alors que l’attaquant belge Romelu Lukaku a rejoint l’équipe de Jose Mourinho en provenance de Chelsea grâce à un prêt d’une saison pour un montant d’environ 8 millions de livres sterling.

Il n’y a aucune obligation pour les Roms de rendre l’accord permanent, mais ils couvriront le salaire du Belge pour un montant total de 7,5 millions d’euros sur 10 mois. Le propriétaire milliardaire de Roma, Dan Friedkin, pilotera lui-même mardi un vol privé entre Londres et la capitale italienne.

Le prêt de Romelu Lukaku à la Roma est désormais accepté en principe. Comprenez qu’il s’agit d’un prêt de 8 millions de livres sterling pour la saison et que Lukaku acceptera une réduction de salaire. L’attaquant belge devrait à nouveau jouer sous Jose Mourinho.🐺 pic.twitter.com/oBjvlSvhMP – Ben Jacobs (@JacobsBen) 28 août 2023

La saga Lukaku a été pour le moins animée. Depuis son retour à l’Inter, il était aimé de tous et accueilli comme le leur. Mais, une fois arrivée la nouvelle du départ du Belge du club et envisageant de rejoindre son rival, la Juventus, la relation s’est détériorée instantanément, alors que les ultras de la Curva Nord ont fait connaître leur exaspération.

« Nous ne te reverrons plus Lukaku », ont déclaré les ultras. « Vous nous avez tous trahis. Nous vous avons toujours défendu dans les moments difficiles, maintenant vous nous poignardez dans le dos. Vous vous vendez à » Le plus offrant après avoir embrassé notre badge de mercenaire bon marché. Avant de pouvoir être un champion, vous devez être un homme et vous n’en êtes pas un. «

Eh bien, ce qui a suivi de la part des ultras de l’équipe censés le signer était également laid, puisque la Curva Sud a envoyé un avertissement sévère avant le transfert en brandissant une banderole à l’extérieur du stade Allianz indiquant : « Lukaku reste à Milan, nous avons déjà avoir un deuxième gardien. »

Cela a abouti au retour de Lukaku au club qui l’avait prêté, Chelsea. Mais la maison n’était pas non plus agréable, car le nouveau patron Mauricio Pochettino semblait avoir des projets différents pour l’avenir du club et vient d’exclure Lukaku de l’équipe.

En cette période de chaos total, ce n’est en effet personne d’autre que José Mourinho qui est intervenu et a désormais acquis l’attaquant belge pour son équipe romaine. Et les supporters romains ont également ouvert les bras pour saluer chaleureusement le Belge.

Lukaku a atterri à Rome, accueilli par des milliers de fans arrivés à l’aéroport le matin juste pour le voir. De plus, la trajectoire de l’avion de Lukaku a été suivie en ligne par environ 40 000 personnes (!).pic.twitter.com/GMKxVx2Gnd – IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) 29 août 2023

Mourinho, qui est connu pour faire des gladiateurs à partir de simples hommes, a fourni à Lukaku une chance de prouver une fois de plus à ses sceptiques qu’ils avaient tort. Et il semble que l’attaquant ait eu la même douleur puisqu’il a été rapporté que le Belge avait subi une importante réduction de salaire pour tenter sa chance avec la Roma et repartir en guerre sur le terrain.