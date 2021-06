Romelu Lukaku révèle les plans d’hommage de la Belgique à Christian Eriksen lors de leur match contre le Danemark

L’attaquant belge Romelu Lukaku a révélé que la Belgique applaudirait le Danois Christian Eriksen d’une manière spéciale pendant l’affrontement, en mettant le ballon hors du jeu à la 10e minute du match. Lukaku avait dédié sa performance contre la Russie à Eriksen la même nuit lorsque le milieu de terrain a subi un arrêt cardiaque lors de l’affrontement Danemark-Finlande. L’ensemble du monde du football a rendu hommage au joueur vedette danois après son effondrement juste avant la mi-temps lors du premier match du groupe.

Lukaku, qui joue avec Eriksen à l’Inter Milan, était pratiquement en larmes après le match contre la Russie, où l’attaquant a marqué deux buts pour aider la Belgique à remporter l’affrontement 3-0. Lukaku a reçu le prix de l’Homme du match, dans lequel il a dédié sa performance à Eriksen. De Neymar à Ronaldo, les footballeurs et les fans du monde entier ont rendu hommage et leurs meilleurs vœux à Eriksen et la Belgique a prévu de le faire à sa manière. Lukaku a révélé que la Belgique voulait montrer du respect au Danemark lorsque les deux parties se rencontreront le 17 juin au stade Telia Parken.

Le milieu de terrain de l’Inter-Milan vient de s’effondrer lors du choc Danemark-Finlande. C’était horrible pour tous, mais c’était un appel rapide de l’arbitre pour amener le personnel médical au sol. Ce sont les efforts héroïques du capitaine danois Simon Kjaer qui auraient pu sauver Eriksen. Le skipper n’a pas tardé à effectuer la RCP sur le milieu de terrain avant que le personnel médical ne puisse arriver.

Le personnel médical a utilisé un défibrillateur, utilisant des ondes électriques pour aider Eriksen à reprendre conscience. Il a été transporté sur une civière et immédiatement envoyé à l’hôpital. Le match a été interrompu, mais après environ une heure, il a repris. La Finlande a remporté le match 1-0.

Le lendemain, Eriksen a envoyé un message à tous déclarant qu’il allait bien et qu’il subissait des tests avec un selfie. Cependant, il est regrettable car les médecins ont déclaré qu’Eriksen pourrait ne plus jamais revenir au football. Le monde souhaite à Eriksen un prompt rétablissement.

Lukaku a déclaré que de nombreux membres de l’équipe ont joué avec Eriksen et que le match est dédié au joueur danois.

L’attaquant belge et Eriksen ont aidé l’Inter-Milan à remporter le titre de Serie A cette saison et ont déclaré qu’il essaierait de parler à Eriksen avant le match. Après avoir marqué lors du match contre la Russie, Lukaku a couru vers la caméra et a dit à voix haute : « Chris, je t’aime ».

L’entraîneur belge Roberto Martinez a déclaré que c’était un beau geste de rendre hommage au Danemark et à Eriksen. Cependant, après la 10e minute, l’équipe se concentrera sur le match car elle est là pour gagner. La Belgique est actuellement en tête du groupe B et une victoire pourrait les qualifier pour les huitièmes de finale.

