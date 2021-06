Romelu Lukaku remporte la victoire 1-0 de la Belgique contre la Croatie lors de l’échauffement de l’Euro 2020

Le Belge Romelu Lukaku a souligné son statut de l’un des meilleurs attaquants du monde avec son 60e but international pour assurer une victoire 1-0 sur la Croatie lors de leur échauffement pour l’Euro 2020 dimanche.

Lukaku a frappé d’une course de but à la 38e minute pour remporter le match pour les Belges les mieux classés, qui commenceront l’Euro avec confiance après une performance convaincante.

Ils ont haussé les épaules au départ de la Croatie pour remporter une victoire confortable, qui aurait pu avoir un score plus important s’ils avaient saisi toutes leurs chances, car ils ont confirmé leur statut de favori de l’Euro 2020.

Le but est venu lorsque les autres prétendants au Championnat d’Europe, la Croatie, n’ont pas réussi à dégager un corner et Lukaku a été le premier à pivoter et à accrocher le ballon à la maison après que Jason Denayer l’ait placé pour lui.

(Écrit par Mark Gleeson à Cape Town ; édité par Ken Ferris)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici