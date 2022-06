Romelu Lukaku: l’attaquant de Chelsea veut le retour de l’Inter Milan mais le club italien ne peut pas se permettre un contrat permanent | Nouvelles du football

Romelu Lukaku veut retourner à l’Inter Milan si le club peut conclure un accord avec Chelsea.

L’Inter ne peut pas se permettre de signer Lukaku sur un contrat permanent, et la décision finale sur son avenir appartiendra aux nouveaux propriétaires de Chelsea.

L’avocat de Lukaku rencontrera l’Inter mardi pour s’enquérir de la faisabilité d’un éventuel retour en Serie A, selon Sky en Italie.

Le joueur de 29 ans a déménagé à Chelsea pour 97,5 millions de livres sterling l’été dernier et a admis son désir de revenir à l’Inter à l’avenir dans une interview controversée avec Ciel en Italie décembre dernier.

Le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, a déclaré que le club n’était « pas pressé » par le retour potentiel de Lukaku, mais qu’il souhaitait le re-signer cet été.

Cependant, ils auraient du mal à offrir à Chelsea quoi que ce soit à proximité des honoraires qu’ils ont reçus d’eux pour l’attaquant belge l’été dernier.

Romelu Lukaku a fait part à Sky en Italie de son désir de revenir à l’Inter en décembre



Lukaku n’a pas réussi à justifier son prix élevé cette saison, luttant pour le temps de jeu sous Thomas Tuchel malgré la fin de la saison en tant que meilleur buteur du club avec 15 buts.

L’Inter est à la recherche d’un attaquant cet été et Marotta a déclaré qu’il « espère » que Paulo Dybala signera pour eux après avoir quitté la Juventus à l’expiration de son contrat.

Quels postes Chelsea cible-t-il ?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

Chelsea poursuit ses plans de recrutement d’été maintenant que la prise de contrôle du club par le consortium dirigé par Todd Boehly, d’un montant de 4,25 milliards de livres sterling, est terminée.

Les Bleus ont déjà conclu un accord verbal avec le défenseur de Séville Jules Kounde, le club espagnol préférant un accord rapide car il vise à équilibrer ses comptes avant le 30 juin.

Jules Kounde est une cible pour Chelsea





Les pourparlers sur un accord pour Koundé s’étaient effondrés l’année dernière, mais il y a de l’optimisme de toutes les parties qu’il sera fait cette fois.

Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain fait partie d’une liste restreinte d’options défensives centrales et a la préférence de Thomas Tuchel. Jose Gimenez de l’Atletico Madrid et Josko Gvardiol du RB Leipzig font également partie des personnes recherchées.

Chelsea aime le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni mais on s’attend à ce qu’il se retrouve au Real Madrid. Ibrahim Sangare du PSV fait partie des alternatives recherchées.

Que devrait faire Chelsea cet été ?

Joe Shread, journaliste de football de Sky Sports :

Étant donné que Chelsea a été couronné champion d’Europe il y a à peine 12 mois, il est peut-être surprenant d’entendre Thomas Tuchel parler de la nécessité d’une « reconstruction » cet été, comme il l’a fait après que son équipe ait terminé sa saison avec une victoire à domicile contre Watford. Mais ce triomphe en Ligue des champions en 2021 est sorti de nulle part – Chelsea était quatrième de la Premier League cette année-là – et cette campagne ardue a révélé les problèmes de l’équipe de l’entraîneur-chef.

Alors que Jurgen Klopp et Pep Guardiola ont pu constituer des équipes pour répondre à leurs demandes spécifiques, Tuchel a dû rassembler un groupe de joueurs signés par six managers différents. Avec Todd Boehly désormais aux commandes, le moment est venu de soutenir Tuchel et de lui permettre de constituer sa propre équipe capable de se lancer un défi au titre pour la première fois depuis 2017.

Le travail doit commencer en défense, où les départs Antonio Rudiger et Andreas Christensen doivent être remplacés par deux défenseurs centraux de qualité. Le moment est peut-être également venu de remplacer Cesar Azpilicueta – une légende de Chelsea mais maintenant âgée de 32 ans et qui souhaiterait un retour en Espagne – par un arrière droit plus dynamique. La dépendance des Bleus à Marcos Alonso – après la blessure de Ben Chilwell – leur a coûté cette saison et avec l’arrière gauche qui aurait également envie de retourner en Espagne, la signature d’un remplaçant devrait être sur la liste des choses à faire.

Au milieu de terrain, des décisions doivent être prises sur l’avenir de N’Golo Kante et Jorginho, qui ont la trentaine et n’ont plus qu’un an sur leurs contrats. Chelsea ne peut pas leur permettre de suivre le même chemin que Rudiger et Christensen et de partir gratuitement, il doit donc décider de leur proposer de nouvelles offres cet été ou de les laisser partir moyennant des frais. Même si Kante reste, une option plus jeune dans le moule du Français devrait être recherchée compte tenu du temps pendant lequel il a été indisponible ces dernières saisons.

L’attaque est le domaine de l’équipe de Chelsea qui a reçu le plus d’investissements au cours des dernières fenêtres, mais les Blues ne devraient pas être découragés de chercher à renforcer leurs options de but si une opportunité se présente. Le dernier joueur à avoir marqué 20 buts en une saison pour le club était Eden Hazard, et il est parti il ​​y a trois ans, il y a donc clairement place à l’amélioration dans ce domaine.