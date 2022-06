Romelu Lukaku: l’attaquant de Chelsea rejoint l’Inter Milan avec un prêt d’une saison après avoir accepté une réduction de salaire de 30% | Nouvelles du centre de transfert

Romelu Lukaku est à nouveau officiellement un joueur de l’Inter Milan après avoir terminé son prêt d’une saison de Chelsea, sans obligation d’achat.

L’Inter paiera à Chelsea des frais de prêt de 6,9 ​​millions de livres sterling plus 3,5 millions de livres sterling de bonus s’ils remportent le Scudetto, et couvrira tous ses salaires cette saison.

L’attaquant de Chelsea s’est rendu à l’aéroport de Milan Linate vers 6 h 20, heure locale, et a posé avec une écharpe de l’Inter avant de monter dans une voiture.

“Je suis si heureux d’être de retour”, a-t-il déclaré. Après avoir terminé son examen médical, Lukaku s’est officiellement annoncé comme nouveau joueur de l’Inter.

Lukaku a accepté une réduction de salaire de 30% pour faciliter sa sortie, ses revenus devant passer de 10 millions de livres sterling par an après impôts à 7 millions de livres sterling.

La percée la semaine dernière est intervenue après plusieurs cycles de négociations au cours des dernières semaines impliquant l’avocat de Lukaku, Sebastian Ledure, et le directeur général de l’Inter, Giuseppe Marotta.

Lukaku n’a marqué que huit buts en Premier League en 26 matches la saison dernière après son retour à Stamford Bridge pour un record du club.

En décembre, Lukaku a dit Ciel en Italie il voulait revenir un jour à l’Inter en disant: “J’espère vraiment au fond de mon cœur revenir à l’Inter, pas à la fin de ma carrière, mais à un niveau toujours bon pour espérer gagner plus.”

La semaine dernière, il a été révélé que l’Inter ne pouvait pas se permettre de signer Lukaku – qui a marqué 64 buts en 95 matchs et les a aidés à remporter le titre de Serie A pendant son séjour au club – sur un contrat permanent.

Chelsea a décidé de laisser partir Lukaku après des discussions entre Todd Boehly – qui a été nommé président et directeur sportif par intérim mercredi – et Thomas Tuchel, ainsi que des discussions entre Boehly et Lukaku.

Le propriétaire et entraîneur-chef voulait résoudre rapidement l’avenir de Lukaku afin qu’ils puissent se concentrer sur le renforcement de leur équipe cet été.

Chelsea tient à signer Raheem Sterling de Manchester City, tandis que Richarlison, Ousmane Dembele, Jules Kounde, Matthijs de Ligt, Jonathan Clauss et Milan Skriniar sont également des cibles.

Les Blues sont également en pourparlers avec Leeds sur un accord pour l’ailier Raphinha, le club étant prêt à sanctionner un accord de plus de 50 millions de livres sterling pour conclure l’accord.

Inter ultras : On n’accueillera pas Lukaku avec des écharpes ou des banderoles

Les ultras de l’Inter Milan ont publié une déclaration demandant aux fans de ne pas accueillir Lukaku à son arrivée à Milan.

Les fans les plus fidèles du club disent qu’il devra à nouveau gagner leur respect grâce à ses performances après son départ l’été dernier pour rejoindre Chelsea.

Une déclaration disait: “Puisque le retour de Lukaku à l’Inter est très probable, certaines choses doivent être clarifiées.

“Curva Nord soutient l’Inter Milan et n’organisera aucune protestation contre le joueur (malgré son comportement l’été dernier). Cela dit, personne n’ira l’accueillir avec des écharpes et des banderoles représentant la Curva ou ses groupes. Il devra tout gagner.” cela, au cas où, se fera pour lui à l’avenir avec humilité et sueur sur le terrain.

“Il a été soutenu (et traité) comme un roi, maintenant c’est juste un joueur comme beaucoup d’autres.

“Il sera également clair pour tout le monde que nous n’encouragerons jamais Lukaku s’il porte à nouveau le maillot de l’Inter.

“Nous encourageons tous les Interisti [Inter fans] de toute façon ne pas tomber dans l’autre piège, courir et baver après lui.

“Il y a clairement un élément instinctif et émotionnel, mais prétendre que rien ne s’est passé ne ferait qu’accélérer ce processus visant à faire de nous tous des consommateurs stupides et serviles.

“Nous avons pris note de la trahison de Lukaku et nous avons été extrêmement déçus.

“Avec le temps, on peut même pardonner de telles choses à un footballeur, mais les faits ne changeront pas.

“Maintenant, Romelu, donnons un coup de pied et courons.”

Analyse : Où cela a-t-il mal tourné pour Lukaku à Chelsea ?

Eddie Newton, un ancien directeur adjoint de Chelsea pendant trois périodes, a déclaré à Sky Sports :

“Lukaku est un joueur qui aime toujours faire face au but, ne pas jouer dos à lui. Avec sa puissance et son rythme, il est très difficile à arrêter quand il est dans son flow.

“Mais quand il joue dos au but, cela n’a jamais été la meilleure partie de son jeu. La façon dont Chelsea joue, ils ont besoin que leur n ° 9 soit le point central où ils le jouent en lui et il peut se mettre en place pour qu’ils jouent derrière, surtout quand vous jouez contre un bloc bas.

“Chelsea joue contre des équipes qui aiment beaucoup s’asseoir, ce qui rend le rôle du n ° 9 très important en termes de capacité à jouer dos au but, à faire jouer les autres.

“C’est à Lukaku de marquer ensuite des buts lors des deuxième et troisième phases, mais c’est pourquoi je ne pense pas que cela se soit produit pour Lukaku à Chelsea.”

Qui assume la responsabilité ?

“Cela doit être une combinaison du joueur et de l’équipe d’entraîneurs. C’est la chose la plus importante dans le recrutement. Vous ne pouvez pas nier que Lukaku est un joueur fantastique, car il a marqué des buts sur la scène internationale et a marqué de nombreux buts en les meilleures ligues.

“Chelsea joue une certaine marque de football dont ils ne voulaient pas sortir. Peut-être qu’avoir un attaquant qui n’est pas aussi connu que Lukaku mais qui correspond à leur système est peut-être une meilleure façon de procéder à leur recrutement.

“Antonio Conte a tiré le meilleur parti de Lukaku. Romantiquement, vous le regardez et vous vouliez que cela fonctionne car il aime et soutient Chelsea.

“En revenant ici, vous pensiez qu’il avait eu l’expérience dont il avait besoin dans d’autres clubs et dans d’autres pays et vous sentiez qu’il était maintenant prêt à assumer le rôle de n ° 9 de Chelsea en remportant de nombreux trophées, mais malheureusement ce n’est pas le cas. se concrétiser.”

Quels postes Chelsea cible-t-il ?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

Chelsea poursuit ses plans de recrutement d’été maintenant que la prise de contrôle du club par le consortium dirigé par Todd Boehly, d’un montant de 4,25 milliards de livres sterling, est terminée.

Les Bleus ont déjà conclu un accord verbal avec le défenseur de Séville Jules Kounde, le club espagnol préférant un accord rapide car il vise à équilibrer ses comptes avant le 30 juin.

Les pourparlers sur un accord pour Koundé s’étaient effondrés l’année dernière, mais il y a de l’optimisme de toutes les parties qu’il sera fait cette fois.

Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain fait partie d’une liste restreinte d’options défensives centrales et a la préférence de Thomas Tuchel. Jose Gimenez de l’Atletico Madrid et Josko Gvardiol du RB Leipzig font également partie des personnes recherchées.

Matchs de Chelsea: Everton de Lampard en premier, puis les Spurs

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

