Romelu Lukaku frappe le verre de la pirogue après avoir raté quatre changements clairs pour faire passer la Belgique

Romelu Lukaku a frappé le verre dans la pirogue si fort à la fin du match nul de la Belgique avec la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 qu’il l’a retiré de son cadre, l’attaquant fulminant après avoir raté quatre occasions franches pendant le match.

Pas tout à fait apte à commencer le match, le sélectionneur belge Roberto Martinez a introduit Lukaku dans le match à la mi-temps. La Belgique devait gagner le match pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et Lukaku a présenté sa meilleure opportunité de marquer un but.

Cependant, pendant le match, il a frappé le poteau d’un tir du pied droit à huit mètres dans ce qui semblait être un certain but, avant de diriger le ballon sur un but ouvert d’un centre brillant.

Il restait beaucoup de temps dans le jeu à ce stade, alors Lukaku est resté calme en sachant qu’il aurait une autre chance.

Qu’il a fait. Une autre chance est venue où il n’a pas réussi à obtenir un contact significatif sur le ballon, éraflant le ballon directement sur le gardien. Malheureusement pour les fans de Lukaku et de Belgique, le pire était encore à venir.

À la 90e minute, sachant qu’un but enverrait la Belgique dans les 16 derniers, Thorgan Hazard a coupé un centre dans la surface. Le défenseur croate Dejan Lovren n’a pas réussi à dégager le ballon, qui a atterri directement sur Lukaku.

Il n’a cependant pas anticipé l’erreur de Lovren, la laissant toucher sa poitrine avant de tomber dans les bras du gardien croate Dominik Livakovic. Ce n’était tout simplement pas la journée de l’attaquant de l’Inter Milan et, une fois le coup de sifflet final retenti, il a clairement été submergé.

L’entraîneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry, a tenté de consoler Lukaku au coup de sifflet final, qui pleurait dans ses bras. Sa frustration face à ces occasions manquées a pris le dessus, cependant, et les caméras l’ont surpris en train de frapper le verre de la pirogue avec une pure colère.

Gary Lineker, couvrant le jeu en tant que présentateur pour la BBC, a déclaré: “Oh mon Dieu, vous pouvez le comprendre, vous ne voulez pas voir ça. Frustration absolue.”