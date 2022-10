Romelu Lukaku frappe à son retour pour aider à faire passer l’Inter Milan; Sortie Barcelone

Romelu Lukaku a marqué lors de son retour à l’Inter Milan mercredi lors d’une victoire 4-0 sur Viktoria Plzen pour aider son équipe à se qualifier pour les 16 derniers matchs de la Ligue des champions et à éliminer Barcelone de la compétition.

L’attaquant belge Lukaku a inscrit le quatrième but de l’Inter à trois minutes de la fin et seulement quatre après avoir remplacé Lautaro Martinez, après qu’Henrikh Mkhitaryan et un doublé d’Edin Dzeko aient déjà assuré à son équipe au moins la deuxième place du groupe C.

La victoire écrasante de l’Inter dans un San Siro bondé, la première apparition de Lukaku en deux mois après une blessure à la cuisse, a relégué le Barça en Ligue Europa avant son match contre le Bayern Munich plus tard mercredi.

L’équipe de Simone Inzaghi a six points d’avance sur le Barça et ne peut pas être dépassée par les Catalans grâce à leur meilleur bilan en tête-à-tête même s’ils ont battu le Bayern, leader du groupe.

“Il est revenu avec un désir fou”, a déclaré Inzaghi de Lukaku.

“Ce soir, nous savions que nous pouvions réaliser un rêve si nous regardons le tirage au sort pour le groupe. Je suis content pour l’équipe, le club et les supporters car avoir San Siro aussi rempli si tôt est quelque chose de spécial.

Le sort du Barça avait déjà été presque scellé il y a quinze jours lorsque l’Inter a fait match nul au Camp Nou 3-3, après une victoire d’un seul but pour l’Inter la semaine précédente.

Le Barca de Xavi Hernandez était le favori du Bayern lors du tirage au sort de la phase de groupes, mais il n’a remporté qu’un seul de ses quatre matches et n’a récolté que quatre points.

Être éliminé si tôt est embarrassant pour le Barça après une frénésie de dépenses estivales somptueuses et constitue également une pression supplémentaire sur leurs comptes en difficulté.

Le Barça avait une dette de 1,3 milliard d’euros (1,28 milliard de dollars) avant que le président Joan Laporta et le conseil d’administration ne retirent leurs tristement célèbres “palancas”, ou levier financier.

Pendant ce temps, la qualification de l’Inter pour les huitièmes de finale de la meilleure compétition de clubs d’Europe continue une montée en puissance drastique de la forme d’une équipe qui semblait profondément en crise au début du mois.

– Croisière inter à travers –

Cinq victoires lors de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues ont fait de l’Inter l’une des trois équipes italiennes probables lors du tirage au sort de novembre pour le prochain tour et les fans espèrent un autre défi pour le titre de Serie A.

L’Inter s’est lancé dès le coup d’envoi et ils auraient dû ouvrir le score à la 25e minute lorsque Jindrich Stanek a effectué un double arrêt intelligent.

Premièrement, Federico Dimarco a tiré directement sur le gardien de Plzen alors qu’il aurait pu rouler à Denzel Dumfries pour un simple tap-in, et quelques secondes plus tard, Stanek a refusé la tête à bout portant de Mkhitaryan.

Cependant, Mkhitaryan ne serait pas démenti et 10 minutes plus tard, l’Inter se mettait en route, de la tête dans le centre profond d’Alessandro Bastoni complètement banalisé tandis que Dzeko occupait les défenseurs de Plzen.

Et Dzeko a donné aux hôtes une avance décisive trois minutes avant la pause, à portée de main pour marquer une finition simple après que Dimarco ait brillamment abattu la passe croisée fléchée de Nicolo Barella et roulé une passe à travers le but à partir de laquelle le Bosnien ne pouvait pas manquer.

L’Inter ne s’est pas contenté de rester en tête et après que la finition basse de Lautaro Martinez ait été empêchée par Stanek, très occupé, Dzeko s’est complètement assuré de la qualification à la 66e minute en inscrivant sa sixième de la saison.

Cela laissait du temps pour le retour du favori des fans, Lukaku, et les acclamations pour son retour s’étaient à peine éteintes lorsqu’il a soulevé le toit avec une fin de poteau habile après un échange de passes avec Joaquin Correa qui a couronné une soirée parfaite.

