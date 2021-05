Romelu Lukaku et Lautaro Martinez face à la sortie de l’Inter Milan en raison de problèmes financiers

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: l’Inter Milan pourrait voir Lukaku et Lautaro partir

Internazionale a peut-être remporté son premier titre de Serie A depuis 2010, mais ses problèmes financiers pourraient entraîner des joueurs vedettes tels que Romelu Lukaku quitter Milan.

Selon Corriere dello Sport, l’attaquant belge a suscité l’intérêt de Manchester City et de Chelsea, l’Inter étant prêt à écouter des offres de 120 millions d’euros pour le joueur de 27 ans.

Lukaku est en pleine forme cette saison, totalisant 38 buts dans toutes les compétitions – dont 22 buts en Serie A marqués lui-même.

Alessandro Bastoni est un autre joueur nommé dans le rapport et, une fois de plus, Man City serait impliqué, car Pep Guardiola est un admirateur de longue date de l’arrière central de 22 ans.

Cela ne s’arrête pas là, cependant, en tant qu’attaquant Lautaro Martinez, qui était fortement lié à un déménagement à Barcelone l’été dernier, et arrière Achraf Hakimi, qui serait intéressé par Arsenal, sont tous deux nommés comme membres de l’équipe qui pourraient potentiellement partir.

S’il est loin d’être certain que divers grands noms quitteront le Nerazzurri en été, il ne devrait pas être surprenant que certains le fassent pour aider l’Inter à résoudre leurs problèmes financiers.

BLOG EN DIRECT

09.22 BST: Le champion d’Allemagne, le Bayern Munich, ne pense même pas à signer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland comme ils ne peuvent pas payer les frais de transfert, a déclaré le prochain PDG du club, Oliver Kahn.

Haaland, 20 ans, a marqué 37 buts et enregistré 11 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison et a été lié à un transfert vers plusieurs équipes européennes de premier plan, son agent Mino Raiola rencontrant des officiels de divers clubs.

Kahn, qui doit succéder à la direction du club lorsque Karl-Heinz Rummenigge partira à la fin de l’année, a déclaré que l’impact financier de la pandémie COVID-19 signifie que le Bayern est incapable de signer l’attaquant de la Norvège.

« Désolé, mais ceux qui parlent de [Haaland’s transfer] Je n’ai toujours pas compris la situation « , a déclaré Kahn au journal allemand Bild. » Un transfert estimé à plus de 100 millions d’euros est absolument impensable pour le Bayern pour le moment. «

Kahn a dit que la forme de Robert Lewandowski, qui a marqué 39 buts en championnat cette saison, signifie que le Bayern n’a de toute façon pas à faire un geste pour Haaland. L’attaquant polonais de 32 ans est à portée de main du record de tous les temps de Gerd Muller de 40 buts en championnat en une saison, établi lors de la campagne 1971-72. Le Bayern a encore deux matches de championnat à jouer.

« Robert a encore un contrat de deux ans ici. Ses performances ne peuvent être remises en question », a ajouté Kahn. « Il peut garder son niveau encore quelques années. C’est une raison suffisante pour ne pas penser à Haaland. »

08h55 BST: Edinson Cavani n’a pas fermé la porte pour jouer pour Boca Juniors un jour.

L’attaquant uruguayen, 34 ans, a refusé la possibilité de rejoindre Boca cet été et a plutôt signé une prolongation de contrat d’un an avec Manchester United plus tôt cette semaine.

Mais, demandé si l’option de rejoindre Boca à l’avenir serait là, Cavani a déclaré à TyC: « Je n’ai jamais fermé la porte. Il faudrait leur demander si la porte de Boca m’était ouverte. De ma part, je leur ai montré et dit mes sentiments. La réalité en ce moment est que je suis ici[Manchestermonespritestlàetjesuisheureux »[ManchestermymindishereandI’mhappy »

Les dirigeants de Boca auraient été mécontents d’apprendre par les médias que Cavani avait signé un nouvel accord cette semaine avec United.

« Ils ont exprimé leur intérêt, leur désir de me vouloir au club », a déclaré Cavani en référence à l’intérêt de Boca. « J’apprécie et je l’ai apprécié avant, comme je l’ai toujours dit. Ils savent parfaitement ce que je ressens et ce que je pense. C’était réel la possibilité qu’ils puissent me signer mais j’ai toujours été très clair avec eux, et les choses étaient toujours très clair. «

08h30 BST: Barcelone a reçu le feu vert pour signer Sergio Aguero tson été, selon Mundo Deportivo.

L’attaquant de Manchester City devient agent libre le 1er juillet et les pourparlers se sont intensifiés ces dernières semaines avec le Barça. Bien qu’il ait 32 ans, Aguero est considéré comme une signature digne du Barça en raison de ses objectifs et de son expérience, mais aussi parce qu’il rejoindrait en tant qu’agent libre. De plus, il est un ami proche du capitaine du club Lionel Messi.

Aguero serait prêt à réduire ses salaires pour rejoindre le Barca cet été, car il a hâte de retourner en Liga 10 ans après avoir quitté l’Atletico Madrid pour signer pour City.

L’arrivée potentielle d’Aguero n’empêche pas le Barça de signer l’attaquant lyonnais Memphis Depay car les deux joueurs sont compatibles dans l’attaque du Barca. Le Néerlandais a failli rejoindre le Barca l’été dernier, mais le club n’a pas pu déplacer les joueurs avant de pouvoir en ajouter un autre.

Cible annoncée de la Juventus et de l’Atletico Madrid, Depay devient également joueur autonome cet été et souhaite jouer pour le Barça.

PAPER GOSSIP (Par Danny Lewis)

– Marseille montre beaucoup d’intérêt pour la signature de l’ailier de Sassuolo Jérémie Boga, dit Mercato à pied. Il est rapporté que l’international ivoirien pourrait être signé pour environ 20 millions d’euros. Cependant, Marseille surveille également Velez Sarsfield Thiago Almada, qui pourrait valoir un montant similaire, tandis que Lyon pourrait fournir une concurrence pour Boga.

– Il y a eu beaucoup d’intérêt pour Gianluigi Buffon, qui sera un agent libre lorsque son contrat à la Juventus prendra fin lors de l’aboutissement de cette saison. Une équipe qu’il ne rejoindra pas est Atalanta, après Gazzetta dello Sport a rapporté que le gardien de but de 43 ans les avait refusés, car il ne voulait pas rester en Italie et affronter son ancienne équipe de la Juventus.

– Selon Fabrizio Romano, Défenseur central brésilien Thiago Silva discute des derniers détails d’un accord qui le maintiendra à Chelsea jusqu’en juin 2022. Le contrat de 36 ans prend fin à la fin de cette saison, mais il tient à rester sur place. Coéquipiers N’Golo Kante et Jorginho devraient également tenir des négociations contractuelles dans les mois à venir, leurs accords s’étendant tous les deux jusqu’en 2023.

– West Ham United cherche à capitaliser sur la relégation de West Bromwich Albion de la Premier League, alors que les Hammers se préparent à déménager pour le gardien de but Sam Johnstone, rapports Insider du football. Les Londoniens recherchent quelqu’un qui puisse servir de couverture et de compétition pour Lukasz Fabianski, avec l’Anglais considéré comme celui qui remplit ce rôle.