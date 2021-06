Romelu Lukaku dit qu’il restera à l’Inter Milan malgré les intérêts de transfert en Premier League | Actualités footballistiques

Romelu Lukaku a confirmé son souhait de rester à l’Inter Milan la saison prochaine malgré les intérêts de transfert de la Premier League.

Le joueur de 28 ans a connu une saison exceptionnelle en Italie et a mené l’équipe d’Antonio Conte au Scudetto, mettant ainsi fin au cycle de neuf ans de victoires nationales de la Juventus.

Ses 24 buts en 36 matches de Serie A lui ont valu le titre de MVP de la ligue et ont suscité l’intérêt de Chelsea et de Manchester City pour un retour en Premier League.

Cependant, s’exprimant depuis le camp d’entraînement belge avant l’Euro 2020, Lukaku a confirmé qu’il ne chercherait pas à s’éloigner de San Siro cet été malgré le départ de Conte et l’arrivée imminente de Simone Inzaghi en tant qu’entraîneur-chef.

« Oui, je reste », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision néerlandaise VTM.

« J’ai déjà eu des contacts avec l’homme qui devient normalement notre nouveau manager. Je ne devrais peut-être pas encore le dire… mais c’était une conversation très positive. »

« Il y a aussi le défi de recommencer [winning the league with Inter]. Je me sens bien à l’Inter. »

Lukaku est évalué à environ 100 millions de livres sterling par l’Inter et ils veulent tirer profit d’au moins un de leurs joueurs de premier plan, ce qui explique en partie la décision de Conte de quitter son poste de manager la semaine dernière.

Image:

Antonio Conte était l’une des raisons pour lesquelles Romelu Lukaku a décidé de rejoindre l’Inter Milan en 2019



L’ancien patron de Chelsea, qui est maintenant en pourparlers pour rejoindre Tottenham, a été informé que le club devait réduire de 100 millions d’euros son budget pour la saison prochaine.

Selon Ciel en Italie, Achraf Hakimi reste le joueur vedette de l’Inter le plus susceptible de partir cet été, l’international marocain évalué à 70 millions de livres sterling étant vivement poursuivi par le Paris Saint-Germain.

Lukaku est arrivé en Premier League en 2011 lorsqu’il a rejoint Chelsea en provenance d’Anderlecht mais n’a pas réussi à marquer pour les Bleus lors de sa première saison, ce qui a incité le club à le prêter à West Brom puis à Everton au cours des saisons successives.

Il a finalement prospéré après avoir rejoint les Toffees pour un contrat permanent en 2014, marquant 53 buts en trois saisons à Goodison Park, ce qui lui a valu un transfert de 75 millions de livres sterling à Old Trafford en 2017.

Après deux saisons de hauts et de bas à United, il a signé pour l’Inter pour un contrat de cinq ans en 2019, marquant jusqu’à présent 64 buts en deux saisons pour les Nerazzurri.