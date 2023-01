Romelu Lukaku de l’Inter Milan veut une sortie permanente de Chelsea

L’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku a déclaré qu’il espérait mettre ses blessures et la sortie prématurée de la Belgique en Coupe du monde derrière lui et retrouver sa forme dans le but de discuter d’un transfert permanent de Chelsea.

Lukaku a raté une grande partie des matchs de la première moitié de la saison en raison de blessures aux ischio-jambiers et à la cuisse qui ont affecté son retour dans l’équipe nationale alors que la Belgique s’est retirée de la Coupe du monde en phase de groupes.

Le joueur de 29 ans est prêté par Chelsea et sceller un retour permanent à l’Inter pourrait être difficile car l’équipe de Premier League cherche à récupérer les 97,5 millions de livres sterling qu’elle a payés au club de Serie A en août 2021.

“Tout le monde sait ce que je veux. En ce moment, je dois faire tout ce qui est nécessaire avec l’équipe pour faire gagner l’Inter, puis nous pourrons parler à Chelsea”, a déclaré Lukaku à Sky Sport Italy.

“L’idée est de finir [my career] avec [boyhood club] Anderlecht. je suis [nearly] A 30 ans, mon fils a commencé l’école ici et joue à l’académie de l’Inter. Je vais bien, l’Inter a toujours l’ambition de continuer à grandir.

“Je veux rester ici et faire les choses correctement. J’espère bien faire avec l’Inter dans les six prochains mois, travailler au maximum, puis à la fin, nous parlerons à Chelsea et espérons trouver une solution.”

Romelu Lukaku est prêté à l’Inter Milan par Chelsea. Giuseppe Bellini/Getty Images

Lukaku a déclaré que la blessure à long terme était la première fois qu’il manquait autant de matchs dans sa carrière, ajoutant que sa maison ressemblait à un hôpital alors qu’il cherchait à récupérer à temps pour la Coupe du monde.

Leur campagne au Qatar s’est terminée avec le réconfort de l’attaquant par l’entraîneur adjoint belge Thierry Henry et Lukaku a déclaré que l’ancien international français était le “candidat” idéal “pour prendre la relève après le départ de Roberto Martinez.

“Pour moi, Henry est le prochain entraîneur de la Belgique. Il n’y a aucun doute, je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur”, a déclaré Lukaku. “Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il sait entraîner, il sait ce que nous devons faire pour y arriver.

“Il veut gagner, et je ne pense pas que la fédération va avoir un entraîneur qui veut tout changer et repartir à zéro.”