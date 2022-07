Romelu Lukaku de Chelsea mis au régime après le retour de l’Inter Milan

Par Ben Brown









Après son retour en prêt à l’Inter Milan cet été, l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a de nouveau été soumis à un régime strict par le San Siro, selon des informations.

L’attaquant belge est arrivé à l’Inter en 2019 en surpoids, mais c’était à cause d’un système digestif défaillant.

“Normalement, j’ai un bon système digestif”, a déclaré Lukaku à ESPN. “Je digère tout très rapidement.”

« C’est comme ça que ça a été toute ma vie. Mais ce que la nutritionniste m’a dit, c’est que ça avait cessé de fonctionner.

Il a perdu beaucoup de poids en Italie et était tombé à 101 kg avant son déménagement à Chelsea l’été dernier.

Mais, lors d’un passage délicat à Stamford Bridge après son transfert de 100 millions de livres sterling, il est revenu à l’Inter en surpoids pour son prêt selon le Daily Mail, et sera à nouveau soumis à un régime strict afin de redécouvrir son meilleur physique et forme. .

“Son régime en Angleterre était sensiblement différent de la cuisine méditerranéenne qu’il a en Italie, et l’attaquant a besoin de nombreuses règles dans la cuisine pour éviter d’accumuler un excès de poids qui peut affecter ses performances”, affirment-ils.

Lukaku : un attaquant incompris en Angleterre ?

En Angleterre, Lukaku a toujours été considéré comme un attaquant ciblé, à qui on demande de tenir le ballon et de faire jouer les autres. Cependant, il a montré à la fois à Manchester United et à Chelsea que ce n’était pas son jeu.

Il est bien meilleur lorsqu’il est utilisé, comme il l’est à la fois avec la Belgique et à l’Inter, en tant qu’attaquant autorisé à courir avec le ballon et à affronter les défenseurs, ce que ses buts pour les deux équipes démontrent.

⚫️🔵 Encore un but pour Lukaku ce soir ? Dans l’UEL cette saison : ⚽️6⃣👕5⃣

⁣#UEL #UELfinal #Inter pic.twitter.com/k7rk7wXpfK — Ligue Europa de l’UEFA (@EuropaLeague) 21 août 2020

Lire la suite:

Jurgen Klopp envoie un message brutal à Liverpool avant 2022/23

Rumeurs de transfert de vendredi : Martial, Wijnaldum, Kounde, Dennis et plus

Cet article a été édité par

Josh Barker.