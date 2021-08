Romelu Lukaku: Chelsea a des discussions positives sur l’accord pour l’attaquant de l’Inter Milan | Actualités footballistiques

Chelsea a eu des discussions plus constructives dans sa tentative de re-signer l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku et il y a un réel espoir que cela puisse conduire à un accord entre toutes les parties.

Chelsea n’a pas encore augmenté sa deuxième offre à l’Inter pour l’international belge – qui était de 85 millions de livres sterling (100 millions d’euros) plus l’arrière gauche Marcos Alonso – mais il y a une confiance croissante qu’un accord peut être conclu.

L’Inter devrait accepter de vendre Lukaku si les champions d’Europe en titre proposent un accord d’une valeur de 102 millions de livres sterling (120 millions d’euros).

Sky Sports News a rapporté mercredi que Lukaku a dit à l’Inter qu’il aimerait qu’ils acceptent une offre appropriée pour lui de son ancien club.

Les rivaux de la Premier League, Manchester City, avaient également manifesté leur intérêt pour la signature du joueur de 28 ans plus tôt cette année, mais aucune offre n’a été faite car l’Inter n’a montré aucune intention de vendre à l’époque.

Tuchel : Lukaku un joueur fantastique

S’exprimant après le match amical de pré-saison de son équipe contre Tottenham mercredi soir, l’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a refusé d’aborder directement la situation du transfert, mais a décrit Lukaku comme un « joueur fantastique ».

« Je ne parlerai pas des joueurs qui ne jouent pas dans mon équipe », a déclaré Tuchel. « Et Romelu Lukaku est un joueur fantastique mais c’est un joueur de l’Inter et c’est avec tout le respect que je ne parlerai pas de lui dans cette situation.

Interrogé sur le fait que Lukaku ait exprimé son désir de retourner à Stamford Bridge, Tuchel a ajouté : « Tout le monde veut venir [to Chelsea] avec un peu de chance. Pas tout le monde malheureusement, mais vous pouvez imaginer que beaucoup de joueurs veulent venir nous rejoindre.

« Le conseil n’offre pas de joueurs. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne jusqu’à présent. Nous parlons avec le conseil des joueurs et si nos opinions et les éclaireurs concluent, nous ciblons les joueurs qui, à notre avis, pourraient faire notre équipe plus fort, ce qui est tout un défi à trouver.

« Nous ne parlons pas seulement de talent mais aussi d’attitude car nous avons une équipe solide et il y a certains joueurs dont nous pensons qu’ils pourraient être une bonne cible et de bons add-ons et une bonne amélioration dans notre équipe. »

Lukaku a joué un rôle clé dans la victoire de l’Inter en Serie A la saison dernière, marquant 24 buts.

L’Inter doit réduire sa masse salariale cet été et le patron vainqueur du titre, Antonio Conte, a quitté le club en mai au milieu des inquiétudes concernant les plans de réduction de son budget.

Chelsea est déterminé à recruter un attaquant de classe mondiale et son autre cible principale cet été a été Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Lukaku a déjà passé trois ans à Chelsea après avoir signé d’Anderlecht à l’adolescence en 2011.

Cependant, il n’a fait que 15 apparitions pour le club – sans marquer de but – avant de déménager à Everton pour 28 millions de livres sterling en juillet 2014.

Il était proche d’un retour en juillet 2017, mais a choisi de rejoindre Manchester United pour 75 millions de livres sterling. L’Inter l’a signé de United pour 73 millions de livres sterling il y a deux ans.

Que signifie l’accord de Lukaku pour Haaland ?

Erling Haaland a été une cible de transfert estival pour Chelsea



Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth :

« C’est une très bonne question car Chelsea était très intéressé par Haaland. Qui sait, ils pourraient toujours être intéressés. Pourriez-vous voir une situation où ils pourraient essayer de casser la tirelire en faisant venir Haaland et Romelu Lukaku ? Cela semble peu probable.

« Cela pourrait durer jusqu’à l’été prochain. Le Borussia Dortmund a déclaré qu’il n’y avait pas d’accord de gentleman avec Haaland comme il y en avait avec Jadon Sancho. Tous les bruits provenant d’Allemagne disent que Dortmund ne vendra pas ces deux joueurs dans la même fenêtre de transfert.

« Haaland a une clause de libération qui entrera en vigueur l’été prochain. Avec Man City pour Harry Kane et Chelsea pour Lukaku, où cela laisse-t-il ces deux clubs en ce qui concerne Haaland? Peut-être qu’ils pensent tous les deux qu’ils pourraient jumeler ces joueurs avec Haaland mais ensuite l’été, il y aura plus de clubs qui pourraient se le permettre. »

