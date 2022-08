Romelu Lukaku avait besoin d’un transfert à l’Inter Milan pour se sentir à nouveau “roi”

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, pense que Romelu Lukaku devait retourner à l’Inter Milan pour se sentir à nouveau comme un “roi” – mais a déclaré que l’attaquant pouvait encore prospérer en Premier League.

Lukaku a rejoint Chelsea l’été dernier dans le cadre d’un contrat record de 115 millions d’euros après deux années extrêmement réussies en Italie sous la direction de Conte, marquant 64 buts en 95 matchs et aidant l’Inter à mettre fin à 11 ans d’attente pour un titre de Serie A.

– Carnet: Chelsea chasse trois signatures majeures

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cependant, Lukaku a eu du mal à s’installer en Angleterre car l’entraîneur-chef Thomas Tuchel a de plus en plus favorisé Kai Havertz comme attaquant central, mettant fin à sa seule campagne à Stamford Bridge avec huit buts en championnat en 26 apparitions.

Lukaku a attribué à Conte le développement de son jeu tout en le mettant au “régime Bresaola” – qui comprend l’interdiction des aliments frits et la consommation de plus de viande blanche – pour l’aider à devenir physiquement plus maigre et plus fort.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que le transfert de Lukaku à Chelsea n’ait pas fonctionné, Conte a déclaré: “Nous parlons d’une grosse somme d’argent pour un joueur et je pense que nous parlons d’un attaquant vraiment important dans le monde, mais il arrive parfois une situation en dehors du foot.

“Je pense que Romelu a vécu deux ans à Milan et il était le roi, non ? Il était le roi et les fans lui ont montré beaucoup de passion, d’affection. C’est un gars qui a besoin de ça et pour cette raison je pense qu’il voulait venir retour à Milan.

“C’est sûr, la signature était une bonne signature pour Chelsea. Vous savez, il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour devenir efficaces, non ? Mais c’est sûr, c’était une bonne signature pour Chelsea.”

La relation de Lukaku avec Tuchel est devenue tendue après que l’attaquant ait exprimé sa frustration de ne pas avoir trouvé sa meilleure forme dans une interview avec Sky Italy en décembre dernier.

Il semble peu probable que Lukaku, 29 ans, puisse reprendre sa carrière à Chelsea à la fin de son prêt à l’Inter, mais Conte a déclaré : “C’est sûr, il a le potentiel pour jouer en Premier League. Je me souviens très bien, quand il a commencé à jouer la saison dernière. , il a très bien joué et je me souviens que vous et les médias avez dit “Lukaku est vraiment fort”.

“Alors, vous ne savez pas. Au cours de la saison, beaucoup de choses peuvent arriver, faire chuter la confiance. Bien sûr, je sais qu’il est un peu déçu à cause de son impact. Il préférerait avoir un autre impact en Angleterre. Mais il a le temps.

“Maintenant, c’est juste pour lui de jouer pour un club important en Italie, pour essayer de reprendre confiance en lui, mais nous parlons d’un joueur important, un très bon attaquant.”