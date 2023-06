Romelu Lukaku a proposé un contrat de 20 millions de dollars par an pour quitter Chelsea

La Saudi Pro League intensifie sa poursuite d’une autre star du football. Des rapports en provenance d’Angleterre affirment qu’Al-Hilal a proposé à Romelu Lukaku un contrat de deux ans d’une valeur d’environ 54 millions de dollars. Les deux parties se seraient rencontrées plus tôt dans la semaine pour discuter de l’accord potentiel.

Lukaku est toujours officiellement un joueur de Chelsea. Les Bleus avaient auparavant payé environ 130 millions de dollars pour ramener le Belge au club en 2021. Cependant, après une campagne 2021/22 assez décevante en Angleterre, Lukaku a ensuite été renvoyé à l’Inter Milan en prêt en 2022. L’avant-centre a subi une série de blessures tout au long de la saison 2022/23 en Italie. En fait, il a raté 18 matchs au total en raison de divers problèmes aux ischio-jambiers et aux genoux.

Le Belge a été heureux prêté en Italie

Néanmoins, un retour à Chelsea semble peu probable. Lukaku a fait savoir qu’il aimait la vie en Italie et qu’il serait prêt à rester avec l’Inter. Les Black and Blues ont récemment disputé la finale de la Ligue des champions mais sont tombés de justesse face à Manchester City lors du match pour le titre. L’Inter serait également disposé à conserver l’attaquant également. Cependant, les Italiens veulent sécuriser l’accord sans se ruiner.

L’Inter et Al-Hilal vont négocier les frais de transfert de Lukaku avec Chelsea

Si l’Inter ne parvient pas à conclure un accord avec Chelsea, un déménagement au Moyen-Orient pourrait être envisagé. But affirme maintenant que les Blues veulent plus de 50 millions de dollars pour vendre Lukaku cet été. Al-Hilal, tout comme l’Inter, ne veut pas payer ce montant pour l’avant-centre. Les clubs devraient négocier les frais proposés avec le patron des Blues, Todd Boehly, dans un proche avenir.

Chelsea cherche à réorganiser son équipe après une première saison désastreuse sous Boehly. Le club de Premier League a dépensé près de 600 millions de dollars pour de nouveaux joueurs mais a terminé la campagne 12e au classement. Lukaku ne devrait pas faire partie des plans du nouveau manager Mauricio Pochettino pour la prochaine campagne.

La Saudi Pro League a déjà tenté Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N’Golo Kante de rejoindre la division. Lukaku n’est pas non plus la seule autre star que la ligue vise. Neymar, Riyad Mahrez et Sadio Mane ont tous été liés à des équipes saoudiennes ces dernières semaines.

PHOTO : IMAGO / PA Images