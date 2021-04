« Je n’ai pas oublié à quel point beaucoup de gens ont tourné le nez lorsque nous avons signé Lukaku et dit qu’il était surfait », a noté Antonio Conte après la victoire sur Sassuolo. « Mais j’ai toujours dit qu’il était arrivé ici avec du potentiel et que s’il travaillait dur, il pourrait faire des choses extraordinaires. Lukaku a fait des améliorations exceptionnelles et peut faire encore plus. »

Romelu Lukaku a été une révélation à l’Inter. Avec 21 buts cette saison, il est le meilleur buteur de l’équipe et le joueur clé pour mettre fin à la domination de neuf ans de la Juventus en Italie. Onze points d’avance avec huit matchs à disputer après avoir battu Cagliari dimanche, le titre est imminent.

Pour l’homme lui-même, ce sera son premier championnat de championnat depuis son adolescence à Anderlecht et un point prouvé après sa sortie de Manchester United. À 27 ans, il a répondu à ces critiques qui se concentraient sur ses limites. Il l’a fait en les éliminant.

Lukaku apparaît plus vite maintenant, peut-être même plus fort. Il est intelligent sur et en dehors du terrain, un joueur d’équipe, dont le jeu de liaison et la créativité se sont également développés. L’international belge a réalisé son potentiel en se transformant en avant-centre complet.

« Seuls Lewandowski et Haaland sont à son niveau », déclare Ivan Zamorano, l’ancien favori de l’Inter. Jurgen Klinsmann, un autre attaquant emblématique de l’histoire du club, souligne son altruisme. « Dans une équipe, il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Lukaku donne. »

Pour Karl-Heinz Rummenigge, un autre ancien attaquant de l’Inter faisant la queue pour le féliciter, c’est une qualité négligée qui se démarque. « Il ne se fie pas uniquement à son physique. Lukaku a des compétences techniques qui n’avaient pas été tellement vues à Manchester. A l’Inter, c’est un homme qui renaît. »

L’illustration parfaite de ce changement n’est pas son but de retour, mais le nombre de passes décisives qu’il a accordées à ses coéquipiers – neuf déjà cette saison de Serie A. Aucun joueur n’a fourni plus. Ceci d’un homme qui n’a pas enregistré une passe décisive lors de ses 37 derniers matchs de Premier League.

Sa contribution pour le seul but du match contre Cagliari ne s’est même pas inscrite comme une passe décisive mais elle a souligné l’importance de son rôle dans l’équipe. Achraf Hakimi a fait rouler le ballon dans ses pieds à l’intérieur de la zone et a fait la course derrière, sachant que le ballon viendrait.

Lukaku a tenu son marqueur avec une aisance nonchalante, a contrôlé le ballon avec son pied gauche avant d’alimenter la passe dans la trajectoire de l’ailier avec sa droite. Le centre a trouvé Matteo Darmian au deuxième poteau et l’Inter avait fait un autre grand pas vers le titre.

Contre Sassuolo, son but était une tête de marque, mais son aide pour le partenaire de frappe Lautaro Martinez est également devenue un incontournable. La course ciblée dans le bon canal, attirant les défenseurs vers lui, avant d’avoir la conscience de repérer Martinez dans l’espace.

Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ont formé un partenariat de grève dévastateur



C’était la cinquième aide qu’il a fournie à l’Argentin, ce qui en fait la combinaison la plus courante en Serie A, mais Lukaku a également mis en place Alexis Sanchez à trois reprises. Le deuxième but de Sanchez à Parme était très similaire au but de Sassuolo, seul le destinataire reconnaissant a changé.

C’est ce que signifie jouer avec Lukaku maintenant. Dans les premières étapes du derby contre Milan, c’est son centre invitant qui a trouvé Martinez. Ensuite contre Gênes, il avait la présence d’esprit après une course rapide pour mesurer la passe dans le chemin de Darmian.

Lukaku a toujours été une cible utile mais sa prise de conscience dans ces situations, sa prise de décision dans le dernier tiers, s’est considérablement améliorée. Tout comme la subtilité de son toucher. Cela a toujours été dans son jeu. Maintenant, avec la confiance en plein essor, il est toujours là.

Comment est-ce arrivé? C’est une question à laquelle il est impossible de répondre sans référence à Conte. C’était un entraîneur qui a toujours reconnu le talent de Lukaku, non seulement poussant fort pour que Chelsea le signe en 2017, mais ne pardonnant jamais vraiment au conseil d’administration de ne pas avoir tenu ses promesses.

L’Inter a finalement exaucé son souhait en 2019, même si on disait qu’eux aussi avaient été alarmés par la férocité du plaidoyer de Conte. United était heureux de récupérer leur argent, la théorie étant que Lukaku ne pouvait les emmener que si loin. Conte a aidé à exposer cette idée.

S’adressant exclusivement à Sky Sports la saison dernière, Lukaku lui-même a reconnu qu’il avait atteint un tournant dans sa carrière. «Je pense que j’ai dû me redécouvrir», a-t-il reconnu.

« L’année dernière [at United] C’était difficile pour moi sur le plan professionnel, car les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais et je n’étais pas performant. J’ai dû trouver en moi ce qui manquait et j’en suis venu à la conclusion qu’il était temps pour moi de changer d’environnement. «

Antonio Conte a fait ressortir le meilleur de Romelu Lukaku à l’Inter



Il ne fallut pas longtemps à Lukaku pour se rendre compte que Conte est implacable.

«Lors des premières séances d’entraînement quand j’étais là-bas, le travail physique, je n’étais pas habitué à ça. Nous parlons de la Premier League étant physiquement la ligue la plus difficile, mais les séances d’entraînement que nous faisons – personne ne s’entraîne aussi dur que nous. Jamais, vous êtes vraiment à votre meilleur.

«J’ai parlé à mon agent et lui ai dit: ‘Je souffre beaucoup à l’entraînement parce que je n’ai jamais fait ce type de travail.’ Quand je regardais autour de moi, personne ne gémissait, tout le monde s’entendait.

«C’était quelque chose de spécial parce que parfois les entraîneurs sont en marge de faire des blagues parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais il est là pour que vous en fassiez plus, vous encourageant à en faire plus. Cela peut être aussi difficile que vous l’imaginez, mais aucun joueur abandonnera parce qu’il vous donne cette énergie pour continuer. Cela se voit dans l’intensité sur le terrain. «

En dehors du terrain, Conte peut être féroce. Lukaku se souvient de la fureur de son entraîneur après son premier match de Ligue des champions pour l’Inter. « J’ai vraiment mal joué – comme si j’étais une poubelle ce jour-là – et je l’ai vraiment compris de lui devant toute l’équipe. Cela ne m’était jamais vraiment arrivé. »

Mais ces qualités de motivation n’en sont qu’une partie. La fanfaronnade ne fonctionnerait que si elle était associée à des idées tactiques de fond et Conte l’apporte aussi. Sa formation 3-5-2, une variante du système utilisé avec tant de succès à Chelsea, a été déterminante.

A Manchester United, Lukaku était trop souvent utilisé comme bélier, le service principalement aérien. A l’Inter, d’autres atouts sont entrés en jeu. Personne en Serie n’a fourni plus de passes de licenciement – il est toujours une cible – mais personne n’a eu plus de tirs à la pause non plus.

L’Inter peut jouer un jeu de possession, mais il peut absorber la pression avant de frapper des équipes à la pause aussi. Le partenariat formidable entre Lukaku et Martinez est un élément essentiel avec Lukaku dérivant dans sa zone de prédilection juste à droite.

Le récent but contre la Lazio, lorsque Lukaku a laissé le vieillissant Marco Parolo à la traîne, a montré que l’attaquant est bien plus qu’un homme cible, il conserve également un rythme réel. « Parfois, je dois commencer à courir tôt pour le suivre dans la contre-attaque », explique Martinez.

Leur compréhension est superbe, avec leur propre célébration des objectifs de Call of Duty, et cela convient parfaitement à Lukaku. «Quand il y a beaucoup de mouvement autour de moi, je suis à mon meilleur parce qu’alors je peux me créer et je peux être à la fin de la livraison», explique-t-il.

Tous les 21 de ses buts se situent dans la largeur de la surface de réparation de six mètres. Cela reflète le service qu’il reçoit mais aussi son intelligence pour savoir quand tirer. S’il y a une meilleure ouverture, il optera pour la passe, comme le montrent les nombres impressionnants de passes décisives.

« Nous créons beaucoup d’occasions et nous avons une excellente défense parce que nous n’abandonnons pas jusqu’à la fin. C’est formidable à voir et pour moi, c’était comme, » Enfin, mon plein potentiel peut sortir « . »

C’est précisément ce qui se passe. La première saison de Lukaku a été bonne, bien que se terminant par la déception d’un but contre son camp en finale de la Ligue Europa après avoir échoué juste contre la Juventus. Mais cela n’a fait qu’accroître la faim. Inter a augmenté. Lukaku l’a augmenté.

La victoire à Naples ce week-end ne ferait que hâter l’inévitable. L’attente de l’Inter sera bientôt terminée et l’arc rédempteur d’un joueur dont les talents ont été minimisés en Angleterre sera complet. Tout comme Conte l’avait prédit, Romelu Lukaku fait des choses extraordinaires.