Rome : Un touriste entre dans la fontaine de Trevi pour remplir une bouteille d’eau | Nouvelles du monde

vidéo Une femme a suscité l’indignation en pataugeant dans la fontaine de Trevi à Rome pour remplir sa bouteille d’eau lors du dernier incident de touristes se comportant mal dans des monuments italiens cet été. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, filmée pour la première fois en juillet, la femme anonyme est vue debout au milieu du monument et permettant à la fontaine de remplir sa bouteille. On peut voir la touriste ignorer les panneaux et grimper dans l’eau, avant qu’un garde à proximité ne siffle et ne la confronte. La vidéo se termine par son escorte loin de la fontaine. Lex Jones, qui a filmé la vidéo, a déclaré à l’agence de presse Storyful que la touriste ne semblait pas comprendre ce qu’elle avait fait de mal et avait essayé d’expliquer ses actions au garde. La femme a été escortée hors de la fontaine par un garde (Photo: Storyful) « J’étais juste comme, wow, c’est fou alors j’ai commencé à le filmer », a-t-elle déclaré. «Il y avait des panneaux partout disant que ce n’était pas autorisé. Jones a ajouté que les spectateurs autour d’elle étaient tout aussi perplexes face au comportement de la femme étant donné les règles strictes et la signalisation interdisant l’accès à la fontaine. Avant d’être escortée hors des lieux, la femme aurait « continué d’essayer d’expliquer son côté et ne comprenait pas vraiment pourquoi elle avait des ennuis ». L’incident n’est pas la première fois que la fontaine de Trevi, l’un des monuments les plus célèbres de Rome, est ciblée ces derniers mois. En mai, sept militants pour le climat ont été emmenés loin des lieux après avoir organisé une manifestation qui les a vus grimper dans la fontaine et teindre l’eau en noir. Les manifestants de l’organisation nommée Ultima Generazione – qui signifie Dernière Génération – ont pris pour cible le célèbre italien attraction devant des centaines de touristes aujourd’hui. Les militants du climat ont ciblé la célèbre fontaine en mai (Photo: EPA) Des images montraient les militants grimpant dans l’eau et versant du charbon de bois dilué partout avant de brandir des banderoles disant: « Nous ne paierons pas pour les (combustibles) fossiles ». Plus: Tendance

Ils ont crié « notre pays est en train de mourir » alors que les spectateurs filmaient la cascade s’opposant au financement continu des combustibles fossiles quelques jours seulement après de graves inondations ont tué 14 personnes dans le nord-est du pays. Pendant ce temps, en août 2018, un groupe de touristes britanniques a décidé de se déshabiller et de se baigner dans la fontaine, posant pour des photos sous le regard perplexe et confus des passants. L’incident de la fontaine fait également suite à un scandale similaire en juin 2023, lorsqu’un touriste a été surpris en train de graver son nom sur le côté du Colisée avec un jeu de clés. Un touriste a suscité l’indignation après avoir dégradé le Colisée de Rome avec un jeu de clés (Photo: Reuters) Ivan Dimitrov, un instructeur de fitness de 27 ans de Bristol, a été confronté à un touriste américain après avoir été filmé graver les mots « Ivan et Hayley 23 » dans le Monument ancien. Ryan Lutz, qui a filmé l’acte de vandalisme, a déclaré à l’époque: « Je ne pouvais pas y croire quand j’ai vu ce que ce crétin faisait à la maçonnerie. » « Je suis fasciné par l’histoire et la culture et il y avait ce débile ** qui le défigurait, ce qui est un crime et je voulais faire quelque chose à ce sujet », a déclaré Lutz. « Je ne comprends pas ce qui pousserait quelqu’un à faire quelque chose comme ça et j’espère vraiment qu’il sera attrapé et puni », a-t-il ajouté. Dimitrov a ensuite été retrouvé par les autorités italiennes, qui ont déclaré qu’il « avait exprimé ses excuses et ses sincères remords pour ce qu’il avait fait ». Ils ont dit qu’il sera probablement jugé pour l’incident plus tard cette année. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

