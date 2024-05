Rome construit un musée souterrain de huit étages – mais les trésors continuent de faire obstacle

Rome

CNN

—



Rome, comme on le dit souvent, ne s’est pas construite en un jour. Et cela n’est nulle part plus évident que sa ligne de métro C ultramoderne, un projet ambitieux destiné à aider à soulager le célèbre paysage infernal de la capitale italienne et à célébrer sa riche histoire archéologique avec un spectacle unique au monde. musée souterrain.

La ligne de 700 millions d’euros (757,7 millions de dollars) a été initialement envisagée pour le jubilé catholique de 2000 comme un lien vital entre la cathédrale San Giovanni de Rome et la basilique Saint-Pierre du Vatican, permettant aux pèlerins en visite de recueillir plus facilement les indulgences en se promenant dans les églises. portes saintes. Les principales basiliques de Rome n’ouvrent leurs portes saintes que pendant les années du Jubilé, permettant aux catholiques du monde entier de faire des pèlerinages dans la ville pour les parcourir, symbolisant une ouverture à recevoir la miséricorde et la réconciliation.

VINCENZO PINTO/AFP/AFP/Getty Images Le pape François ouvre les « Portes Saintes » de la basilique Saint-Pierre pour marquer le début de l’année jubilaire de la miséricorde.

Mais le rêve de 2000 ne s’est jamais réalisé, à cause d’une série de problèmes allant du scandale de corruption au sein du gouvernement de la ville au grand nombre d’objets archéologiques – 40 000 en tout, des noyaux de pêches pétrifiés aux poteries et vases et même aux murs et mosaïques de l’empereur. La caserne militaire d’Hadrien, vieille de 2 000 ans – retrouvée avec chaque pelle pleine de terre lors des premiers préparatifs.

L’espoir est désormais d’avoir l’arrêt Piazza Venezia, vitrine de la ligne, doté d’un musée souterrain de huit étages, prêt dans 10 ans, selon l’ingénieur Andrea Sciotti, responsable du complexe du musée du métro. Cela leur permettra de s’ouvrir autour du Jubilé de 2033, qui marquera les 2 000 ans de la mort de Jésus-Christ.

« C’est vrai, 10 ans semblent longs, mais nous ne nous occupons pas seulement des problèmes d’ingénierie », a déclaré Sciotti à CNN sur le chantier de construction. « Cette gare sera considérée comme la plus belle du monde… nous n’avons pas besoin de compter sur des objets de musée, la gare-musée se trouve dans son contexte d’origine dans la Rome antique. »

Stefano Montesi/Corbis News/Getty Images/Fichier La caserne de l’empereur Hadrien a été découverte en 2016.

Au cours des premières phases des travaux réalisés au cours des cinq dernières années, Sciotti a déclaré que tous les artefacts avaient été retirés du site pour être restaurés. Chacun sera placé exactement là où il a été trouvé, à l’intérieur du musée du métro, qui est creusé à environ 85 mètres (280 pieds) de profondeur et s’étend sur huit étages sous la ville moderne de Rome.

Au fil des millénaires, la ville moderne s’est construite sur des ruines couvertes. Seulement environ 10 % de la Rome antique a été fouillée, le reste étant toujours enfoui à environ neuf mètres sous la ville actuelle, selon l’office du tourisme de Rome. La ville remonte à l’âge de pierre et les travaux de construction sont notoirement entravés par la découverte de ruines trop nombreuses pour même être fouillées et qui sont souvent réenterrées pour les préserver. Même les travaux d’infrastructure les plus simples, comme la réparation des eaux usées, doivent être effectués par des archéologues qui ont le pouvoir d’arrêter les travaux si quelque chose est découvert.

Il y aura 27 escaliers mécaniques, six ascenseurs et 66 000 mètres carrés d’espace d’exposition archéologique. Les anciens murs découverts lors des fouilles seront placés « in situ » dans la gare moderne et l’ancienne Via Flaminia qui traversait la ville antique jusqu’au Forum romain et au Colisée à proximité.

Les trois entrées principales de la station relieront les trois musées autour de la place : le Vittoriano, le Palazzo Venezia et les ruines extérieures du Forum romain ancrées au fond par le Colisée, qui possède sa propre station de métro qui abritera également un musée et une exposition. espace.

Plusieurs des sites archéologiques auront des points d’accès depuis l’intérieur du musée du métro, ce qui signifie que les navetteurs et les touristes pourront sortir de la station en se promenant à travers des ruines d’importance historique comme l’Auditorium d’Hadrien, qui a été découvert lorsque l’enquête archéologique initiale sur le projet a commencé et qui était censée être l’emplacement de l’entrée de la gare. Depuis, ils ont déplacé le site et fouillé les ruines, qui ne sont actuellement visibles que depuis le niveau de la rue.

Stefano Montesi/Corbis News/Getty Images/Fichier Objets des fouilles exposés en 2018 à la gare de San Giovanni.

Pour sécuriser le site lors du creusement, les ingénieurs utilisent un système d’excavation « de haut en bas », qui n’a jamais été utilisé en Italie mais qui faisait partie intégrante de la ligne Jubilee à Londres. Les murs transversaux et les diaphragmes sont enfouis profondément dans le sol pour former le périmètre du complexe souterrain, la terre étant recyclée et valorisée pour être utilisée dans les matériaux de construction, a déclaré Sciotti.

Les tunnels ferroviaires eux-mêmes ne sont pas le problème puisqu’ils seront situés à plus de 100 pieds sous terre.

« C’est à ce point que nous devons parcourir les artefacts qui causent des retards », a-t-il déclaré, soulignant qu’ils traversent les époques médiévales et de la Renaissance.

L’arrêt musée de la gare de Venise n’est pas le seul trésor de la nouvelle ligne. En 2016, les archéologues travaillant sur le site de la station Porta Metronia (anciennement connue sous le nom d’Ambra Aradam) ont découvert un complexe de 39 pièces s’étendant sur plus de 9 700 pieds carrés et intégré à la station de métro, qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année. 2024. En 2025, la nouvelle station Colosseo-Fori, dotée d’un musée souterrain sur quatre niveaux présentant des artefacts, dont 25 puits archaïques mis au jour lors de sa construction, ouvrira également après l’achèvement des tests d’activation, qui devraient commencer en octobre.

L’ensemble de la ligne C, longue de 26 kilomètres, sera le premier système de métro sans conducteur entièrement automatisé d’Italie et réduira le trafic routier de 400 000 véhicules par jour, ce qui signifie une réduction des émissions de CO2 d’environ 310 000 tonnes par an, selon le groupe WeBuild, qui est l’entrepreneur principal du projet.

Les plans originaux du Jubilé de 2000 ont été modifiés pour supprimer plusieurs stations du centre historique qui auraient été tout simplement trop difficiles à fouiller.