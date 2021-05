Rombauer vainqueur surprise de Preakness Stakes | Actualités des courses

Rombauer a frappé hors du rythme pour remporter une victoire surprise dans les Preakness Stakes à Pimlico.

Flavien Prat a fait du terrain pour défier les pionniers Medina Spirit et Midnight Bourbon dans la ligne droite, et Rombauer a répondu avec insistance pour fournir à l’entraîneur Mike McCarthy le succès de Preakness lors de sa première tentative de gagner une course américaine Triple Crown.

Le jockey français Prat remportait également la course pour la première fois alors que le tir 14-1 l’emportait à trois longueurs et demie de Midnight Bourbon, le héros du Kentucky Derby Medina Spirit devant se contenter de la troisième place dans sa tentative de suivre son controversé Churchill Downs. victoire au début du mois.

Prat, qui a quitté sa France natale pour l’Amérique en 2015, avait précédemment remporté le Kentucky Derby 2019 lorsque Country House a été promu deuxième après la disqualification de Maximum Security.

Il a déclaré à NBC Sports: « Cela me semble différent (de ma victoire au Kentucky Derby) – quel sentiment.

«Je suis tellement reconnaissant à Michael (McCarthy) et à toute son équipe.

«Quand j’ai quitté la France, c’était pour faire mieux que je ne le faisais là-bas.

«Je ne connaissais pas l’ampleur des courses de la Triple Couronne, mais je me suis depuis rendu compte qu’il y avait tellement d’histoire derrière elles.

« En gagner un était incroyable – gagner le Preakness, c’est encore mieux. »

Un McCarthy ému a ajouté: «Je suis tellement fier de ce cheval et de toutes les personnes impliquées.

« Cela signifie beaucoup d’être ici, de participer à une journée comme celle-ci. Chapeau à tout le monde – c’est fantastique. »

Alors que Rombauer commençait à relever son défi, McCarthy croyait que la victoire était à sa portée.

Il a ajouté: « J’ai tendu la main par-dessus mon épaule et j’ai dit à quelqu’un » il est un peu plus près aujourd’hui, mais on dirait qu’il voyage bien « .

«À la perche de trois st et demi, j’ai vu des chevaux autour de lui bouger sans vraiment aller nulle part – et venir à la perche, j’ai commencé à m’exciter un peu.

« Puis à la huitième pole, c’était comme une expérience hors du corps. »

Medina Spirit de Bob Baffert, expulsé du favori 5-2, a tenté de tout faire – après avoir été autorisé à courir dans le match retour de la Triple Couronne malgré des tests positifs pour 21 picogrammes de l’anti-inflammatoire bétaméthasone après sa victoire au Kentucky Derby.

Il a fait une offre audacieuse mais n’a pas été en mesure de repousser d’abord Midnight Bourbon, puis la course gagnante de Rombauer.