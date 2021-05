Rombauer gagne au Pimlico Race Course

BALTIMORE – Il y a deux semaines, Medina Spirit n’a pas pu être rattrapé après avoir sauté en tête du peloton lors du Kentucky Derby.

Ce n’était pas le cas lors du 146e Preakness Stakes de samedi.

Rombauer a dépassé le vainqueur controversé du Kentucky Derby et Midnight Bourbon, dont la cote était tombée à 5-2 – la même chose que Medina Spirit – avant l’heure de départ, pour remporter le Preakness. Medina Spirit est tombé en panne d’essence pour terminer troisième, à deux longueurs du deuxième Midnight Bourbon, qui n’a pas pu retenir une arrivée électrique du poulain n ° 6.

Rombauer est sorti victorieux de 3½ longueurs sur un peloton de 10 chevaux en 1:53:62 non officiel pour la course de 1 3/16 mile.

Les deux premières victoires en carrière de Rombauer l’ont également vu venir de l’arrière.

C’était la première victoire de la course Triple Crown pour l’entraîneur Michael McCarthy, qui était visiblement ému après la victoire.

« Je suis abasourdi, (mais) pas totalement surpris », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si cela a du sens. »

McCarthy a déclaré qu’il avait poussé Rombauer à courir dans le Kentucky Derby et que ses deux dernières sessions de travail à Pimlico s’étaient bien déroulées.

Flavien Prat, le jockey qui a roulé sur Rombauer samedi, était à bord de Country House, vainqueur du Kentucky Derby 2019; ils ont été jugés vainqueurs après que Maximum Security a été disqualifié pour avoir gêné les chemins des autres chevaux.

«Il y a tellement d’histoire derrière ces courses», a déclaré Prat samedi. «En gagner un, c’est incroyable. Gagner le Preakness, c’est encore mieux.

Après avoir été la dernière étape de la Triple Couronne modifiée par la pandémie de l’année dernière, le Preakness a repris sa place de milieu de gamme dans l’ordre. Les Belmont Stakes, prévus pour le 5 juin, n’auront pas de potentiel Triple Crown – controversé ou non.

Les courses de chevaux ont été secouées par un autre scandale impliquant le légendaire entraîneur Bob Baffert. Dimanche, il a été révélé que le vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, avait une quantité illégale de la substance anti-inflammatoire bétaméthasone le jour de la course, mettant sa victoire en doute pour le moment. Le cheval a été autorisé à courir le Preakness car il a été testé négatif à plusieurs tests de dépistage de drogues, avec l’autre cheval de Baffert dans la course, Concert Tour, qui a terminé avant-dernier après avoir été considéré comme égal à Medina Spirit.

Baffert a choisi de ne pas être présent samedi, affirmant qu’il voulait rester concentré sur Medina Spirit et non sur lui.

«J’ai été profondément attristé de voir cette affaire présentée comme un scandale de« dopage »ou la bétaméthasone étiquetée comme une substance« interdite ». Ni l’un ni l’autre n’est vrai à distance », a déclaré Baffert dans un communiqué via NBC environ deux heures avant l’heure du courrier.« La bétaméthasone est un médicament autorisé et couramment utilisé dans les courses de chevaux. De plus, 21 picogrammes auraient une pharmacologie nulle chez un cheval. Tout ce que je demande, c’est que tout le monde ne se précipite pas vers le jugement et permette à tous les faits, preuves et données scientifiques de se révéler. »