Romario met de côté des années de rupture pour souhaiter bonne chance à Pelé alors que l’icône brésilienne se bat pour sa santé

La légende brésilienne Romario a mis de côté sa rivalité avec Pelé pour lui envoyer ses meilleurs vœux alors que sa santé continue de se détériorer.

Pelé lutte contre un cancer du côlon depuis septembre 2021 et son état s’est détérioré ces dernières semaines, l’obligeant à rester à l’hôpital.

Romario a envoyé un message à Pelé lui souhaitant bonne chance

AFP L’état de Pelé semble avoir empiré

Il a également passé Noël à l’hôpital d’époque, avec sa famille réunie à son chevet pour passer du temps avec lui après sa dernière alerte à la santé.

Des personnalités du monde entier ont envoyé leurs meilleurs vœux pour l’icône du football, et Romario est le dernier en date, espérant le meilleur pour Pelé.

L’homme de 56 ans a déclaré à Gae Globo: «King, va mieux. Tant de foi.

« Le monde entier vous cherche et prie pour vous. Améliorations ! J’embrasse ton cœur.

Ses paroles ont été bien accueillies par les fans à travers le Brésil, qui étaient heureux de voir le couple mettre leur différence de côté, après avoir été dans une rupture pendant plusieurs années.

En 2007, les deux sont entrés dans une guerre des mots lorsque Romario a décrit Pelé comme “un poète quand il ne parle pas”, ce qui n’a pas été bien pris et Pelé a répondu à cela à sa manière plus tard.

Instagram @iamkelynascimento La fille de Pelé a posté cette image d’elle tenant la main de son père alors que la santé de l’icône du football “s’améliore”

Pelé a déclaré plus tard : « Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent et qui s’attaquent simplement au passé. Mais je suis catholique et je crois que Dieu a toujours pardonné aux ignorants, alors je pardonne aux ignorants.

Les deux ont marqué de nombreux buts au cours de leur carrière et sont deux des footballeurs brésiliens les plus aimés de tous les temps, ce qui en fait une rupture douloureuse pour les fans.

En ce qui concerne la santé de Pelé, les médecins ont déclaré que son cancer avait progressé cette semaine et qu’il avait maintenant besoin de soins liés à un dysfonctionnement rénal et cardiaque.

Sa famille a partagé des photos d’eux-mêmes à son chevet ces derniers jours et est optimiste quant à un rétablissement dans les prochaines semaines.