Romano : « Partira à 100% » – Milan donne un coup de pouce à la poursuite du milieu de terrain français

Le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana est certain de quitter l’AS Monaco cet été selon Fabrizio Romano, ce qui donne un coup de pouce à l’AC Milan dans sa poursuite.

On pense que Milan recherche un milieu de terrain défensif en plus d’un attaquant et d’un défenseur central cet été, afin de pouvoir commencer à remédier au manque d’équilibre qui les a souvent laissés grands ouverts en transition la saison dernière.

Les Rossoneri ont été lié à plusieurs reprises à un transfert pour Fofanaun international français qui serait disponible dans le cadre d’un contrat à prix réduit car son contrat expire dans un an.

S’exprimant sur son profil X, Romain a fait le point suivant : « Youssouf Fofana quittera à 100% l’AS Monaco cet été, projet confirmé tant du côté du joueur que du club. Pas encore de négociations avancées mais Fofana se sent prêt pour un nouveau chapitre cet été.

Même si Milan n’est donc pas proche d’un accord pour le Français, cela suggère certainement qu’il existe une opportunité potentielle à exploiter étant donné que la décision de départ de Fofana a déjà été prise.

Cesc Fabregas a déclaré l’autre jour qu’il croyait Fofana se rend à Milan cet étéavec le nouvel entraîneur-chef Paulo Fonseca désireux de l’amener en Italie.