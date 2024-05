L’expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé que le Real Madrid envisageait de recruter Trent Alexander-Arnold de Liverpool avec la situation contractuelle du défenseur en suspens.

Les Reds pourraient connaître un certain nombre de changements cet été après que Jurgen Klopp a annoncé qu’il se retirerait à la fin de la saison pour prendre une pause dans le football.

Klopp sera remplacé par le patron de Feyenoord, Arne Slot, selon de nombreuses informations, alors que des rumeurs ont circulé selon lesquelles certains joueurs pourraient suivre l’Allemand hors de la porte.

Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Virgil van Dijk ont ​​tous été liés à des transferts ailleurs, les trois joueurs étant en fin de contrat à l’été 2025.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le Real Madrid chercherait à cibler le défenseur de Liverpool Alexander-Arnold avant un transfert gratuit dans un an, l’international anglais étant l’un des meilleurs joueurs à son poste dans le football mondial.

Un récent rapport espagnol affirmait que le « arrière latéral inhabituel » pourrait être tenté de « partager un vestiaire avec son compatriote Jude Bellingham », tandis qu’un autre insistait sur le fait que le Real Madrid cherchait ‘pour répéter le [Kylian] Opération Mbappé’.

Mbappe devrait rejoindre le Real Madrid cet été avec un transfert gratuit et Romano a confirmé que la star de Liverpool, Alexander-Arnold, est l’une des cibles des Blancos car ils « aiment vraiment le joueur ».

Romano a déclaré : « Trent Alexander-Arnold est l’une des cibles du Real Madrid. Ils aiment vraiment le joueur. Le Real Madrid tentera de recruter Alexander-Arnold l’été prochain s’il ne renouvelle pas son contrat avec Liverpool.

L’expert en transfert avait déjà eu quelque chose de similaire en mars, a déclaré Romano Le podcast Débrief: «Maintenant, il est également vrai, d’après ce qu’on me dit, que le Real Madrid a un intérêt concret pour Trent Alexander-Arnold.

« Ils surveillent sa situation. Pour le moment, il n’y a pas de contact direct avec son agent ou avec le joueur car il est encore trop tôt. Le Real Madrid suit donc de près la situation.

« Voyons les prochaines étapes. Pour le moment, d’après ce que j’entends, il n’y a pas de négociation concrète entre Liverpool et Trent Alexander-Arnold. C’est pourquoi le Real Madrid suit de près la situation.

Romano a ajouté : « Je pense que dans les prochaines semaines, avril et mai, il sera important de comprendre si la nouvelle structure de Liverpool, avec Michael Edwards et Richard Hughes, proposera un nouvel accord à Trent Alexander-Arnold et comment cette conversation ira. »

Et aujourd’hui Pris hors jeu Dans sa chronique, Romano a évoqué la situation de Luka Modric et Toni Kroos au Real Madrid, il a déclaré : « Cela s’annonce comme un moment chargé au Real Madrid.

« Outre Mbappé, nous nous dirigeons vers des heures clés pour l’avenir du légendaire milieu de terrain Luka Modric. Son agent aura un rendez-vous avec le président Florentino Pérez – rien n’est décidé, mais une décision est imminente.

« Dans les prochains jours, nous saurons si Modric continuera au Real Madrid ou quittera le club en tant qu’agent libre. Ce sont donc des jours et des heures importants à venir pour Modric, mais aussi pour un autre joueur légendaire en la personne de Toni Kroos. Rien n’est signé, décidé ou achevé, il aura donc également des discussions avec Florentino Perez – ce sera l’heure de la décision finale et nous verrons ce qui se passera avec Modric et Kroos.

