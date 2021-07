Romanet parmi les cibles potentielles de la gagnante de Nassau, Lady Bowthorpe | Nouvelles de course

Le Prix Jean Romanet fait partie des options envisagées pour Lady Bowthorpe après son succès réconfortant dans les Qatar Nassau Stakes à Goodwood jeudi.

Vainqueur des Dahlia Stakes du groupe 2 lors de son premier départ de la saison, la jument Nathaniel avait depuis terminé deuxième devant la vedette miler Palace Pier dans le Lockinge, finaliste du Duke of Cambridge à Royal Ascot et quatrième malheureuse des Falmouth Stakes. .

S’avançant jusqu’à un mile et quart pour la première fois, Lady Bowthorpe a prouvé son endurance avec une victoire faisant autorité à Goodwood – offrant à l’entraîneur William Jarvis une première victoire dans le groupe 1 depuis le triomphe de Grand Lodge dans les St James’s Palace Stakes de 1994.

« Je ne suis pas retourné (dans la cour) moi-même, mais j’ai eu des rapports selon lesquels tout allait bien avec elle ce matin », a déclaré le gestionnaire de Newmarket.

« Je pense qu’elle le méritait. Elle avait frappé à la porte dans quelques autres Groupes 1, donc c’était une journée très spéciale. »

Jarvis tient à laisser la poussière retomber sur Glorious Goodwood avant de confirmer ses plans futurs avec la propriétaire de Lady Bowthorpe, Emma Banks.

Cependant, il a confirmé que quelques Groupes français – dont le Romanet à Deauville le 22 août – et même un éventuel voyage de fin de saison à Hong Kong étaient dans le melting-pot.

Jarvis a ajouté : « Je dois en parler (des projets) avec Emma. Il y a une course un peu évidente, maintenant qu’elle semble voyager un peu mieux, et c’est le Prix Jean Romanet à Deauville. Ensuite, nous pourrions regarder le Prix de l’Opéra, peut-être.

« Elle n’est pas au Juddmonte International (à York) et la compléter ne serait pas à mon ordre du jour, mais tout est ouvert à la discussion.

« J’aurais pensé que nous resterions à un mile et quart, même si nous pourrions reculer pour le Sun Chariot – nous avons des options.

« Elle n’ira pas à la Breeders’ Cup, je ne pense pas, mais si elle est toujours en forme en décembre, nous pourrions penser à Hong Kong. »

Le retour de Lady Bowthorpe à six ans la saison prochaine reste également ouvert à la question.

Jarvis a déclaré: « Je ne sais pas. Je suppose que maintenant elle est partie et a remporté un groupe 1, que pourrions-nous réaliser d’autre?

« Encore une fois, c’est ouvert à la discussion. Emma est très ouverte d’esprit et fera de son mieux pour la pouliche.

« La pression est relâchée maintenant, dans une certaine mesure. C’est très réconfortant et humiliant et je suis ravi pour tout mon personnel.

« C’est un véritable effort d’équipe et je suis évidemment ravi pour (le jockey) Kieran Shoemark également – il l’a mérité.

« J’ai été légèrement époustouflé par l’accueil que nous avons eu – et c’était encore plus spécial que ma partenaire Linda soit là et que mon fils et mon petit-fils et deux de mes filleuls soient là. »