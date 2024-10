Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven détaille plus de classes de personnages, de personnages secondaires et de contenu d’après-jeu

Obtenez les détails ci-dessous.

■ Classes de personnages jouables

Wallenstein (Garde Impériale)

Minerve (Garde Impériale)

La Garde Impériale nouvellement créée, composée de soldats triés sur le volet, relevant directement de l’Empereur de Varennes. Fidèles à leur réputation de soldats les plus puissants de l’Empire, ils constituent tous des élites honorables.

Sharrkan (Garde du désert)

Formés pour protéger l’Empire, les Gardes du Désert sont composés de guerriers du désert qui rétablissent l’ordre à Teretuva. Ces guerriers manient des lames incurvées uniques.

Hamba (Chasseur)

Groupe de combattants rassemblés pour protéger l’Empire, les chasseurs sont originaires de tribus qui vivent de la terre dans la région de la savane. Plusieurs d’entre eux furent victimes de l’invasion des termites insidieux.

Venteux (Iris)

Un peuple non humain originaire des hautes terres du mont Chikapa, dans la région de l’Extrême-Orient. Ils possèdent des ailes et des griffes ressemblant à des oiseaux. Ils n’aiment pas l’air pollué plus près du sol mais ont une passion pour la musique.

■ Personnages secondaires majeurs

Vainqueur

Prince héritier de l’Empire de Varennes qui sympathise avec son aimable frère cadet, Gérard. Lors de l’attaque de Kzinssie sur la capitale, il libère sa technique signature Flowing Slash, mais celle-ci ne parvient pas à arrêter le héros et il perd la vie.

Orieve

Une mystérieuse voyante. Elle rend visite à Avalon pour avertir Léon de la menace posée par les Sept Héros et lui révèle le secret de la magie de l’héritage.

Sagzaar

Un homme enveloppé de mystère que l’on retrouve dans les ruines du Lac Errant. Il détient des secrets concernant l’un des Sept Héros, Wagnas.

Hiérophante

Le père d’Orieve, la voyante qui révéla les secrets de la magie de l’héritage à l’empereur Léon. Dans leur société, le hiérophante était autrefois une position rivalisant avec celle du roi.

Hiraga

Membre d’une lignée d’inventeurs vivant à Somon. Le surnom de Hiraga se transmet de génération en génération. Les inventions notables incluent le Windmaker construit par Hiraga XI, ainsi que l’automate entièrement indépendant Coppelia quelques générations plus tard.

Thomas

Le plus jeune fils du roi Harold de Cumberland. Il est le deuxième prince et frère cadet de Georg et Sophia. C’est une âme douce et attentionnée.

Sekishusai

Un épéiste qui sert le roi Ato dans le royaume oriental de Yauda, ​​jurant allégeance et fidélité à la fois à ses principes et à son roi. Son petit-fils est Jubei de la Garde du Levant.

■ Contenu d’après-jeu

Rematch avec les Sept Héros

Après avoir terminé l’histoire principale, un donjon appelé Dreadhome apparaîtra, où vous pourrez combattre les « échos des Sept Héros » sous certaines conditions.

Les échos des Sept Héros prennent la forme de leur moi humain et sont nettement plus forts que leurs formes démoniaques rencontrées dans l’histoire principale, utilisant des techniques familières ainsi que de nouvelles et puissantes.

Après avoir rempli les conditions et vaincu les échos des Sept Héros, vous obtiendrez l’équipement utilisé par chacun des Sept Héros. Les équiper permettra de faire briller et d’utiliser des techniques spéciales.

Techniques des Sept Héros pouvant être Glimmered

—Vol de vie : une technique qui peut être utilisée en équipant l’arc Soulreaper de Kzinssie. Absorbe les LP d’un ennemi et les ajoute à ceux de l’utilisateur.

—Coup de tête : une technique qui peut être utilisée en équipant les gantelets de bête de Dantarg. Inflige des dégâts terrologiques à tous les ennemis.

—Tentation : Une technique qui peut être utilisée en équipant la Lame de Tentation de Rocbouquet. Inflige des dégâts à tous les ennemis et a une chance d’infliger Charme.

—Aqua Luna : Une technique qui peut être utilisée en équipant le club de marionnettes de Bokhohn. Inflige des dégâts d’hydrologie et réduit la capacité magique de l’ennemi.

—Heavenly Weaver : Une technique qui peut être utilisée en équipant la lance Nautilus de Subier. Inflige une grande quantité de dégâts cosmologiques à un seul ennemi.

—Life Sprinkler : Une technique qui peut être utilisée en équipant le dragon cramoisi de Noel. Inflige une grande quantité de dégâts à un seul ennemi avec une succession d’attaques à l’épée.

—Quatre saisons : une technique qui peut être utilisée en équipant la hache en écailles de dragon de Noel. Inflige une grande quantité de dégâts cosmologiques à un seul ennemi.

—Rosario Impale : Une technique qui peut être utilisée en équipant l’épée papillon de Wagnas. Inflige des dégâts critiques aux ennemis morts-vivants.

Une bataille sans fin contre les termites, ennemis de toute l’humanité

—Termites

Des démons insectoïdes qui vivent profondément sous terre dans la région de la savane. En plus de leur nature agressive, elles sont extrêmement résistantes et se multiplient rapidement, conduisant les taupes au bord de l’extinction. Ils constituent une menace pour toutes les races.

—Vraie reine

La forme finale de la reine des termites qui a accumulé des forces pendant longtemps sous terre à Avalon. Son immense pouvoir est suffisant pour faire trembler les Sept Héros même à leur apogée.

—Reine de l’Effroi

Après avoir terminé le jeu principal, la bataille contre une royale parmi les membres de la famille royale, la Dread Queen, vous attend. On dit que la Reine de l’Effroi est à l’origine de tous les termites, possédant la ténacité et l’immense pouvoir qui conviennent aux plus hauts de leurs rangs. Elle tient le monde entier dans un étau de peur et se considère comme régnant en maître sur tous les êtres vivants.

La Dread Queen peut être rejouée autant de fois que vous le souhaitez. Essayez de battre votre record de victoire contre elle en le moins de tours possible !

Nouveau jeu+

Vous pouvez démarrer une nouvelle partie qui reprend les statistiques et l’équipement de vos personnages, les capacités acquises et les formations, en utilisant les données de sauvegarde où vous avez vaincu la Dread Queen.

Des niveaux de difficulté encore plus élevés

Après avoir vaincu la Dread Queen, de nouveaux niveaux de difficulté « Expert » et « Romancing » sont débloqués. « Expert » se veut un niveau de difficulté qui conserve son défi même lors des rediffusions ultérieures. « Romancing », d’autre part, est censé être si difficile que le joueur devra essayer de préparer les données de sauvegarde les plus solides possibles pour démarrer un fichier New Game+ et l’effacer.

—La difficulté « Romance » vous tiendra en haleine, même contre des ennemis en début de partie.

Veuillez noter que « Expert » et « Romancing » ne peuvent pas être sélectionnés à mi-chemin de votre partie et ne peuvent pas être resélectionnés si vous décidez de réduire la difficulté.

■ Qu’est-ce que Romancing SaGa 2 : La revanche des Sept?

Romancing SaGa 2 : La revanche des Sept est un remake 3D complet de l’original Romance SaGa 2sorti pour la première fois en 1993 au Japon.

Conserver l’histoire épique des guerres menées entre la lignée impériale de l’Empire de Varennes et les Sept Héros du mythe antique, ainsi que toutes les mécaniques uniques et révolutionnaires du Saga franchises, telles que « Glimmers » et « Formations », La revanche des Sept retravaille les systèmes de combat et de croissance des personnages et ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que la sélection de difficulté, le rendant facilement accessible aussi bien aux fans de longue date de la série qu’aux nouveaux arrivants.

Le vaste monde de Romance SaGa 2qui était à l’origine représenté à l’aide de graphiques en pixels, a été entièrement mis à jour en une superbe 3D.

Tous les personnages principaux, tels que Léon, Gérard et les Sept Héros, ont également été mis à jour, avec des visuels 3D impressionnants qui conservent le caractère distinctif des sprites originaux et les scènes d’événements sont désormais entièrement doublées.

Héritage

Le système d’héritage vous permet de sélectionner le prochain empereur et de lui transmettre les pouvoirs de la génération précédente. L’héritage se produit lorsque les LP de l’empereur actuel sont réduits à zéro, que la suite de l’empereur actuel est anéantie, que le temps passe à l’ère suivante ou que l’empereur actuel abdique.

Système de combat

Les rencontres se déroulent au tour par tour le long d’une chronologie globale, où tous les ennemis et alliés sont marqués sur la chronologie et chaque personnage peut effectuer une action dès que son tour arrive.

Lueur

Pendant le combat, l’utilisation d’une technique ou d’un sort marqué d’une icône en forme d’ampoule peut occasionnellement déclencher une lueur et le personnage apprendra une nouvelle technique ou un nouveau sort. Les sorts brilleront après le combat.

Formations

Vous pouvez organiser votre suite en formations avant le combat pour leur accorder des effets avantageux et des améliorations de statut.

Attaques unies

La jauge Overdrive gagne en charge chaque fois que vous utilisez une technique ou un sort pour lequel un ennemi est faible. Une fois la jauge pleine, elle peut être dépensée pour déclencher une puissante attaque unie avec les membres de votre suite.

Développement

Vous pouvez développer de nouvelles armes et de nouveaux sorts en investissant dans la construction d’installations telles que la Forge et le Laboratoire d’Incantations à Avalon.

Scénario de forme libre

Toutes les actions des joueurs, y compris les choix de dialogue, l’ordre des zones visitées et les actions entreprises dans chaque lieu, ont des effets variables sur la progression de l’histoire. L’histoire globale continuera quelles que soient les actions entreprises, mais il existe d’innombrables variations sur la manière dont les événements se dérouleront.

■ Démo grand public

Une démo téléchargeable gratuitement est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam.

Dans la démo, les joueurs peuvent commencer leur aventure et jouer jusqu’à leur première rencontre avec Kzinssie, l’un des Sept Héros, leur permettant de revivre le début de cette bataille générationnelle entre l’Empire de Varennes et les Sept Héros, ainsi que la bataille retravaillée. système et d’autres mises à jour diverses du jeu original. De plus, les données de sauvegarde de la démo seront transférées dans la version complète du jeu.