OK, pour évoquer une situation sur laquelle les gens avaient des doutes, ne cherchez pas plus loin que les Biebers, qui se connaissaient depuis des années et étaient sortis ensemble dans un passé lointain, mais avaient à peine rallumé cette flamme naissante avant que Justin ne propose un mois plus tard. Deux mois après cette, le 13 septembre 2018, ils l’ont officialisé dans un palais de justice de New York.

Leur période de lune de miel n’était pas parfaite – « Le fait est que le mariage est très difficile. C’est la phrase avec laquelle vous devriez prononcer. C’est vraiment difficile », a déclaré Hailey Vogue début 2019 – et Justin lui-même remet en question sa capacité à être fidèle à long terme. Mais, il a dit qu’il était prêt à s’engager envers elle et qu’elle était le rocher dont il avait besoin.

« De toute évidence, il a fallu du travail et surmonter les choses entre nous deux, mais cela en valait vraiment la peine, » Hailey Raconté Elle au début de 2020. « C’est un homme incroyable, incroyable, et un si bon partenaire pour vivre la vie. Il n’y a personne d’autre avec qui je n’aurais jamais voulu passer ma vie à part lui. Alors j’ai de la chance. »