Romance confirmée – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Lainey Wilson a un nouvel homme dans sa vie et ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en assistant aux ACM Awards 2023 le 11 mai ! Lainey a foulé le tapis rouge avec Devlin « Canard » Hodges, qui jouait au football professionnel pour les Steelers de Pittsburgh. Ils n’ont pris que quelques photos ensemble, mais Lainey était absolument rayonnante alors qu’elle célébrait avec son homme.

La superstar country a secoué un magnifique ensemble vert pour le grand soir. Sa combinaison comportait une découpe au milieu et son pantalon à pattes d’éléphant signature. Elle a associé le look cape avec un chapeau noir et une peau éclatante.

Lainey et Devlin ont déclenché des rumeurs de rencontres dans les semaines précédant les ACM Awards. Lainey a apparemment confirmé la relation lorsqu’elle s’est produite à Pittsburgh lors de l’ouverture de Luc Peignes fin avril. Lainey et tous les membres de son groupe portaient des maillots Devlin Hodges sur scène, frappant cette fierté de Pittsburgh. Devlin n’a pas joué dans l’équipe depuis 2020, donc c’était définitivement une déclaration !

@ninathehappyfunmom Elle est incroyable et fumante !!! Pittsburgh t’aimait !!! Nous aimons @laineywilsonmusic !!! #pays #heartlikeatruck #laineywilson #acrisurestadium #pittsburgh #steelers ♬ son original – NinaTheHappyFunMom

Pendant ce temps, lorsque Lainey a été nominée aux CMT Awards en avril, Devlin lui a montré un certain soutien public sur Twitter. Devlin a répondu à un tweet de CMT sur qui devrait remporter la catégorie Vidéo féminine de l’année. « Lainey Wilson et même pas proche !! » il a jailli.

Avant les ACM Awards, Lainey était déjà une gagnante, car elle et ROBUSTE a remporté dans la catégorie Média visuel de l’année avant le spectacle pour leur chanson « Wait In The Truck ». Lors de l’émission, Lainey est également nominée pour l’album de l’année, l’artiste féminine de l’année et le single de l’année. De plus, elle monte sur scène pour se produire lors du spectacle. Devlin aura beaucoup de raisons de sourire alors qu’il regarde sa fille posséder la nuit au grand spectacle.

Lainey a remporté ses deux premiers prix ACM en 2021 lorsqu’elle a remporté la nouvelle artiste féminine de l’année et la chanson de l’année pour « Things A Man Oughta Know ». Depuis lors, sa carrière n’a cessé de décoller, et maintenant elle a quelqu’un de spécial avec qui célébrer !

