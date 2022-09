Roman Reigns se tient debout ; Gunther conserve son titre intercontinental

Après une interruption de 30 ans, le retour de la WWE au Royaume-Uni a été un succès retentissant alors que les fans ont afflué pour assister au combat du champion universel incontesté de la WWE, Roman Reigns, contre son homeboy Drew McIntyre pour défendre avec succès le titre qu’il détient depuis plus de deux ans. ans maintenant.

Le match pour le championnat intercontinental entre Gunther et Sheamus a été un autre moment fort de l’événement qui s’est avéré être l’un des meilleurs combats de mémoire récente.

Voici les résultats du WWE Clash at the Castle :

Madcap Moss et The Street Profits contre Austin Theory et Alpha Academy :

Ce combat a lancé le spectacle dans une routine pour réchauffer la foule pour la carte de match lourde de l’événement.

Madcap Moss, Angelo Dawkins et Montez Ford ont été opposés à Austin Theory et à l’Alpha Academy. Après l’échange initial de coups, il y avait des corps volant partout alors que Moss, Dawkins et Ford se combinaient parfaitement pour vaincre Chad Gable avec une rafale de mouvements combinés avant que Ford ne le frappe avec une éclaboussure de grenouille pour sceller l’affaire.

-Madcap Moss et The Street Profits ont battu Austin Theory et Alpha Academy.

Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss contre Damage Control (Bayley, Iyo Sky et Dakota Kai :

Cette affaire divertissante était un match qui aurait pu basculer dans les deux sens. Damage Control avait l’intention de séparer ses adversaires du peloton et ils ont réussi à le faire pendant qu’Alexa Bliss était sur le ring. Une balise chaude à Bianca aurait pu renverser le cours du match avant que Bayley et Iyo ne viennent en aide à leur coéquipier Kai en un rien de temps. Après avoir aidé Kai à connecter un genou sur Belair, le mouvement Rose Plant de Bayle et le moonsault d’Iyo sur l’EST ont suffi à emballer le combat en faveur du contrôle des dégâts d’équipe.

-Damage Control a battu Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss

Championnat Intercontinental : Gunther contre Shaemus :

Un battement à l’ancienne mettant en vedette les deux hommes était un match solide alors que les lutteurs s’effaçaient. Il y avait des coups de poing partout alors que Gunther prenait un bon départ en se battant contre Sheamus. Mais, le guerrier celtique a continué à grandir dans le combat alors qu’il réussissait à frapper le bruit blanc. Il s’est même connecté avec une croix celtique, qu’il pensait avoir fait l’acte, mais Gunther a riposté pour frapper Shaemus avec un Lariat mortel et défendre son titre.

-Gunther a battu Sheamus

Championnat féminin Smackdown : Liv Morgan contre Shayna Baszler :

Ce fut un match à l’envers dans lequel Shayna Baszler se concentrait sur le combat contre Morgan, qui a été mis sur la défensive en raison de l’agression de Baszler. Liv Morgan a tenu bon pour donner un genou à la tête de Shayna avant qu’elle ne se retire d’un compte de deux. Shayna a récupéré et cherchait à verrouiller le brassard, mais Liv a écrasé la tête de Baszler dans le tendeur avant de frapper l’oubli pour remporter la victoire.

-Liv Morgan a battu Shayna Baszler

Edge et Rey Mysterio contre Le Jour du Jugement (Finn Balor et Daien Priest):

Rey Mysterio et Finn Balor ont lancé le combat alors que le jour du jugement a réussi à isoler Rey dans leur coin pour aller travailler sur lui. Cependant, le lutteur vétéran a réussi à marquer son partenaire pour inverser le cours du match. Il a frappé Balor avec un 619, seulement pour que Priest brise le décompte à 2. Dominik Mysterio a servi de distraction tout au long du combat car il a d’abord empêché Priest de connecter un coup de grâce sur Edge, et a proposé une autre distraction pour permettre à Rey de utilisez le 619 sur Priest pour remporter la victoire.

Cependant, les choses ont tourné au vinaigre lorsque Dominik Mysterio a frappé Edge et Rey alors que la paire célébrait sa victoire.

-Edge et Rey Mysterio ont battu The Judgment Day

Seth Rollins contre Matt Jedusor :

Rolling a commencé le match sur une note positive en prenant la voie offensive. Après un premier échange de coups, Rolling a brutalisé Jedusor en le poussant dans la barricade avant de l’envoyer s’écraser à travers la table des annonceurs. Jedusor a récupéré pour infliger des dégâts à Rollins, qui a frappé Jedusor avec son propre mouvement avant de parler en plein au lutteur. La direction du match s’est retournée alors qu’un Riddle incontrôlable a tenté de mettre fin aux choses avec une chaise après une rafale de côtelettes sur le corps de Rollins. Mais, Seth Rolling a réussi à échapper à l’attaque fatale et à frapper du pied son adversaire pour sceller la victoire.

-Seth Rollins a battu Matt Riddle.

Championnat universel de la WWE : Roman Reigns contre Drew McIntyre :

Le plus grand combat de la nuit a été brutal alors que McIntyre, soutenu par son fort soutien de la foule à domicile, a énervé Roman qui a été vexé par la réception du challenger. Il a nivelé le Britannique pour le coucher sur la toile et a progressé pour exiger la reconnaissance de la foule avant de terminer les choses. Mais, McIntyre est revenu pour lancer Reigns autour du ring alors que l’Écossais envoyait son adversaire s’écraser sur chaque morceau de matériau dur disponible autour.

Les lutteurs ont échangé coup pour coup en se frappant avec une lance après une lance et lorsque les deux combattants semblaient manquer de carburant, Austin Theory est venu dans une tentative d’encaisser son argent dans le titre de la banque, mais il n’a été arrêté par personne d’autre alors. Tyson Fury lui-même.

Les deux se sont battus avant que Reigns ne remporte la victoire grâce à une interférence de Solo Sikoa, le frère cadet de The Uso, pour conserver son titre.

-Roman Reigns a battu Drew McIntyre.

