Roman Reigns revient à la veille de The Bloodline Civil War à WWE Money in the Bank

Jimmy et Jey Uso se sont officiellement séparés de The Bloodline lorsqu’ils ont éliminé le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns et Solo Sikoa dans une série de Superkicks entendus dans le monde entier lors de l’épisode du 16 juin de SmackDown. Maintenant, avec les lignes clairement tracées et une confrontation opposant Reigns & Solo à Jimmy & Jey à WWE Money in the Bank, la guerre civile continue à SmackDown avec le retour de The Head of the Table. Roman Reigns a donné aux Usos une dernière chance d’unir leurs forces, mais les frères se sont unis contre le chef tribal et ont déclenché la guerre civile.