Roman Reigns revient à Address Feud au sein de Bloodline

Le champion incontesté de la WWE Universal, Roman Reigns, est revenu sur le ring après une pause le vendredi soir à SmackDown. Reigns a lancé des avertissements à son adversaire et star sociale Logan Paul avant leur affrontement titanesque au Crown Jewel à Riyad, en Arabie saoudite. Le chef tribal s’est adressé aux fans et les a informés de sa prochaine défense de titre, et a également parlé de sa récente querelle entre Jey Uso et “Honorary Uce” Sami Zayn au sein de The Bloodline. La championne féminine de SmackDown, Ronda Rousey, a lancé un défi ouvert dans la soirée. Madcap Moss et Karrion Kross croisent le fer dans la nuit. Bray Wyatt était de retour avec sa lanterne à SmackDown.

Voici les faits saillants complets d’un épisode passionnant de Friday Night SmackDown :

Match par équipe : Sami Zayn et Solo Sikoa contre Brawling Brutes

Sami Zayn a souligné l’importance de Roman Reigns voulant voir les bras de The Bloodline levés en triomphe avant son arrivée dans l’arène ce soir. Avec Solo Sikoa, Zayn s’est bagarré contre Butch et Ridge Holland de The Brawling Brute. Les champions incontestés par équipe de la WWE, les Usos, regardaient depuis le ring.

Sikoa a dominé tôt en livrant un Uranage à Butch sur le tablier du ring et a pris le contrôle. Le match semblait dans les mâchoires de Zayn et Sikoa avant que les dissensions au sein de The Bloodline ne se révèlent coûteuses. Une dispute au bord du ring entre Zayn et Jey Uso a causé une distraction et a permis à Butch et Holland de remporter une victoire écrasante.

Les règnes romains s’adressent à la foule

Un Reigns frustré est entré sur le ring pour rejoindre The Bloodline, sans aucun doute prêt à faire face aux récents combats internes de la faction. Reigns a exigé une résolution des problèmes du groupe, auxquels Zayn a tendu la main en signe de solidarité à Jey, seulement pour que le champion par équipe décharge des mois de frustration sur son complice. Reigns a averti son cousin que s’il persiste à s’opposer à Zayn, il renommera l’Uce honoraire en “Sami Uso”, ce à quoi la foule a éclaté et Uso a regardé avec incrédulité.

Tag Team Match: Maximum Male Models vs New Day

New Day a affronté Maximum Male Models dans une action par équipe. Le match était bien pour ce qu’il était, avec Kofi Kingston et Xavier Woods dominant pendant une grande partie. Après avoir battu la masse en dehors du ring, Xavier Woods et Kofi Kingston ont frappé Midnight Hour sur Mansoor pour assurer une victoire plutôt facile.

Open Challenge de Ronda Rousey pour le titre de SmackDown

Ronda Rousey a défié le vestiaire féminin de la combattre dans la nuit. L’ancienne star de NXT, Emma, ​​est revenue à la WWE, déterminée à remporter un titre qui lui avait échappé lors de son premier passage dans l’entreprise.

L’orgueil a failli prouver l’échec ultime du champion, car Rousey a clairement minimisé le challenger et a passé beaucoup trop de temps à chahuter le public, permettant à Emma de presque réussir le bouleversement à plusieurs reprises.

Un râteau au bon moment aux yeux de son adversaire, démontrant qu’elle n’est pas aussi dominante qu’elle voudrait le faire croire, a permis à Rousey de gagner et de défendre son titre dans un match extrêmement difficile à SmackDown.

Action par équipe à six

Shinsuke Nakamura a surpris tout le monde en rejoignant Hit Row dans un match par équipe à six contre Legado del Fantasma. Les talons ont dominé le match, pour la plupart, aliénant Ashante de ses coéquipiers. Dans les derniers instants, Santos Escobar a été abattu par Top Dolla dans un Kinshasa de Nakamura, donnant la victoire à Shinsuke et Hit Row.

Match en simple : Madcap Moss contre Karrion Kross

Karrion Kross a affronté Madcap Moss vendredi soir, huit jours seulement avant son affrontement majeur avec Drew McIntyre à l’intérieur d’une cage en acier, prêt à envoyer un message au Scottish Warrior.

Moss a organisé un retour tardif dans le match à indice d’octane élevé. Une boule de feu prête à écraser son adversaire en route vers une victoire inattendue. La simple présence de Scarlett a créé une distraction, permettant à Kross de livrer une grosse botte, Down the Rabbit Hole, l’aidant à marcher vers la victoire avec style.

Un personnage terrifiant interrompt Bray Wyatt

Pour clôturer le spectacle, Bray Wyatt est revenu pour une autre promo sur le ring. Poursuivant sa franchise, il a déclaré qu’il aime être ouvert et honnête avec les fans et qu’il apprécie même le fait qu’il est prêt à faire des choses horribles. Sa promo a été écourtée par le personnage masqué que nous avons brièvement rencontré la semaine dernière, qui est apparemment connu sous le nom d’Oncle Howdy. Il a traité Wyatt de menteur, affirmant que malgré ses affirmations contraires, il porte un masque. Ce moment bizarre a mis fin à un autre épisode de haute qualité.

