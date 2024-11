Roman Reigns répond à la demande de Jey Uso avant le WWE Crown Jewel 2024

WWE



Après avoir interagi la semaine dernière sur WWE SmackDown, ce soir, la formation originale Bloodline de Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso se sont rencontrés face à face.

Il y avait un segment sur le ring ce soir à SmackDown du 1er novembre (enregistré la semaine dernière) mettant en vedette Roman Reigns et Jimmy Uso entendant Jey Uso.

Jey Uso répondait aux demandes de Jimmy d’écraser le bœuf avec Roman Reigns afin que les trois puissent faire équipe au WWE Crown Jewel.

Dans l’échange, Jey a noté qu’il ne voulait pas répondre à Reigns en tant que « chef de tribu », mais que s’il devait les rejoindre à Crown Jewel, ce serait sur un pied d’égalité ou pas du tout.

Roman continuerait en reconnaissant Jey et acceptait apparemment cette condition, laissant tomber un « Yeet » avant que le trio ne termine le segment en levant le doigt en l’air tandis que les fans étaient très enthousiasmés par la Bloodline originale réunie.

Plus tard, dans un segment de Solo Sikoa, il s’est demandé comment il était en quelque sorte considéré comme le « méchant » dans ce scénario.

Sikoa se demandait pourquoi c’était si grave qu’il ait trouvé une famille qui se souciait réellement de lui après avoir toujours été là pour Roman Reigns alors que Roman n’était jamais là pour l’aider.

Il a juré qu’à la fin de WWE Crown Jewel, ses frères Jimmy et Jey Uso ainsi que Roman Reigns respecteraient la nouvelle lignée (Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa) et reconnaîtraient Sikoa.

Ailleurs dans l’émission de ce soir, il y avait une vidéo envoyée par Kevin Owens dans laquelle il s’adressait à Randy Orton, notant qu’il ne voulait pas avoir à le combattre à la WWE Crown Jewel, mais qu’il le ferait quand même.

