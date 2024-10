Roman Reigns regarde de loin les Usos s’embrasser après le Main Event de WWE SmackDown

Les frères Uso sont à nouveau unis.

Après que les Motor City Machine Guns aient battu #DIY pour devenir les prétendants n ° 1 aux titres de la WWE, la New Bloodline est descendue sur le ring pour se présenter, un moment qui a finalement conduit les Guns à affronter les Guerrillas of Destiny pour les ceintures. sur-le-champ. Comme pour la plupart des matchs de Bloodline, il y a eu de nombreuses interférences extérieures : un Jimmy Uso cagoulé et masqué est apparu dans la foule, éliminant Sikoa et Fatu ; Roman Reigns est descendu pour l’aider, et plus tard, un autre personnage cagoulé et masqué a éliminé Loa et a donné un super coup de pied à Tonga, l’a frappé avec une chaise et l’a frappé avec une lance. Jey Uso s’est révélé et MCMG a battu GoD pour devenir vos nouveaux champions par équipe.

Après que les nouveaux champions aient quitté le ring, Jimmy et Jey se sont retrouvés seuls à l’intérieur. Après quelques instants, ils se sont embrassés au milieu du ring tandis que la foule se réjouissait. Reigns se tenait au sommet de la rampe, les regardant se réunir et le laisser hors du groupe.

Jimmy et Reigns ont eu les mains pleines avec la Bloodline depuis qu’ils se sont réunis à WWE Bad Blood. Après avoir été battu il y a deux semaines, Jimmy a dit à son cousin qu’ils avaient besoin d’aide. Depuis, ils tentent de convaincre Jey de les rejoindre, Jimmy se rendant à « WWE Raw » pour essayer de le convaincre. Jey s’est finalement impliqué après une confrontation avec Sikoa vendredi dernier, suivie par The New Bloodline qui a coûté à Jey le WWE Intercontinental Championship lors du « WWE Raw » de lundi.

