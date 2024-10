Roman Reigns reconnaît Solo Sikoa et subit un passage à tabac lors du 10/18 WWE SmackDown

Roman Reigns mène une course folle au sommet de la WWE depuis des années. La saga Bloodline se poursuit et les nouveaux rebondissements sur leur route sont inattendus. Avec le récent retour de The Rock à Mauvais sang 2024on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Après l’apparition surprise de Jey Uso à SmackDown cette semaine, personne ne pouvait deviner ce qui allait se passer ensuite.

Le chef de tribu originel a eu la chance de comparaître lors de la conférence du 18 octobre WWE SmackDown. Il a également lancé une chanson inédite de Travis Scott pendant le spectacle. Il était très clair après son apparition lors de l’épisode du 11 octobre qu’il était très fatigué d’attendre une chance de récupérer ce qui lui appartient.

Plus tard, Roman Reigns et Jimmy Uso ont eu un autre segment dans les coulisses. Jimmy a suggéré que Paul Heyman dise qu’il devait parler à Jey Uso. Roman a alors promis qu’il arrangerait les choses ce soir. Jimmy a demandé à Roman comment il allait faire ça. « Je vais reconnaître Solo, » Romain a répondu.

Lors du segment final de SmackDown, Roman Reigns est sorti seul. Il a ensuite demandé à la foule en Colombie, en Caroline du Sud, de le saluer « pour la dernière fois ». Puis Solo Sikoa est sorti sans la lignée derrière lui.

Roman Reigns a évoqué le fait que Solo avait déclaré que la lignée était plus forte maintenant, mais il ne le voit pas. Reigns a ensuite demandé à Solo de lui dire quoi faire pour résoudre ce problème. Puis Solo a ri et il lui a dit de le saluer. C’est exactement ce que Roman a fait.

« Je te reconnais, est-ce que ça te fait te sentir mieux? » » demanda Romain. Puis Solo a dit que ce n’était pas suffisant, il voulait que Reigns le reconnaisse comme son chef de tribu. Les fans ont scandé : « Non » après cela. Solo a dit que Roman devait le faire, « ou bien. » Puis Reigns a riposté, « ou bien, quoi ?! »

Solo a commencé à rire et a dit que Roman Reigns n’avait jamais changé, et lui non plus. C’est à ce moment-là que les Bloodline sont sortis avec un Jimmy Uso boiteux dans leurs griffes après une attaque dans les coulisses.

Roman Reigns a éliminé Solo après cela, puis il a posé des Superman Punches tout autour. Reigns a ramassé l’Ulla Falla après cela, et juste au moment où il était sur le point de l’enfiler, Solo l’a cloué d’un coup bas et l’a pris.

La Bloodline a détruit Roman Reigns après cela, car personne n’est venu le sauver. Jimmy Uso était sorti et Jey Uso avait déjà quitté le bâtiment. Solo a livré un Samoan Spike à Roman alors qu’il mettait fin au passage à tabac. Les fans ont hué cela de manière considérable alors que Solo a cloué un autre pic sur le chef tribal original.

Le WWE SmackDown de cette semaine s’est terminé avec d’énormes chants « Solo suce » de la part de la foule alors qu’il déclarait que c’était sa bague maintenant.