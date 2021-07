Roman Reigns ramène sa famille, les Mysterios ont leur revanche, Belair a un nouveau challenger

L’épisode du vendredi soir de WWE SmackDown était bourré d’action et de drame. L’épisode du 9 juillet a vu des icônes comme Seth Rollins, Shotzi Blackheart et Tegan Nox enregistrer la victoire dans leurs matchs respectifs. En fait, Rollins a tellement blessé Cesaro qu’à la fin du combat, il saignait abondamment. Sonya Deville a également annoncé que Carmella défiera Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Cette décision a été prise après que Bayley se soit blessé. D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, Belair défendra son titre. De plus, Liv Morgan a obtenu la place de Carmella dans le match d’échelle Money in the Bank. Les événements de Smackdown reprendront les foules en direct deux jours avant le pay-per-view. Les foules n’étaient pas autorisées lors des matchs précédents en raison de la situation des coronavirus dans le monde.

Pendant ce temps, il y a des nouvelles décevantes pour les fans de Bayley. La glace le lutteur sera absent pendant environ neuf mois car elle a subi des blessures lors de l’entraînement pour le match WWE Money in the Bank contre Bianca Belair.

Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé le 10 juillet, épisode du vendredi de WWE Smackdown :

Shotzi Blackheart et Tegan Nox contre Tamina et Natalya : Shotzi Blackheart et Tegan Nox ont réussi à vaincre Tamina et Natalya par tombé. Les choses ont pris une tournure intéressante lorsque Shotzi a attaqué Natalya avec un senton de la troisième corde. Shotzi, qui était apparemment en grande forme avec son partenaire, a confortablement réussi à battre leurs adversaires qui étaient les championnes féminines dans l’action sans titre.

Seth Rollins contre Cesaro : Seth Rollins a battu Cesaro par tombé lors des qualifications bancaires. Le match du début semblait être en faveur de Rollins. En fait, il était plus clair qu’il allait gagner le match après avoir frappé Cesaro si fort qu’il a commencé à saigner abondamment.

Shinsuke Nakamura contre Baron Corbin : Baron Corbin et Shinsuke Nakamura ont poursuivi leur rivalité dans un match de qualification Money in the Bank. Corbin a maîtrisé son adversaire dans les premières étapes du match alors qu’il conduisait le nouveau roi dans la table des annonceurs.

Nakamura, cependant, a riposté et a réussi à attraper Corbin avec un étranglement triangulaire, mais Corbin a survécu d’une manière ou d’une autre en le retournant avec une grosse corde à linge. Nakamura a ensuite connecté un Kinshasa et a remporté la victoire décisive pour passer à Money in the Bank.

