Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy perdent face à The Bloodline dans un match historique de la WWE Crown Jewel | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Crédit photo : WWE.com

Les membres de Bloodline Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga ont choqué Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso au WWE Crown Jewel samedi, les battant dans un match par équipe à six.

Participant à leur premier match en tant qu’unité depuis quelques années, Reigns et The Usos n’étaient parfois pas sur la même longueur d’onde, et The Bloodline en a profité avec Sikoa épinglant proprement The OTC après plusieurs Samoan Spikes.

Après le match, The Bloodline a lancé une attaque contre Reigns et The Usos, mais Sami Zayn a fait une apparition surprise, venant en aide à ses anciens camarades d’origine de Bloodline dans Reigns, Jimmy et Jey.

Reigns et Zayn ont cependant eu un problème de communication, s’éliminant accidentellement lorsqu’ils ont tenté d’attaquer Solo.

La Bloodline était autrefois l’une des factions les plus dominantes de l’histoire de la WWE avec Reigns à la tête des Usos et Sikoa, mais la dynamique du groupe a considérablement changé avant et après WrestleMania 40.

Jey et Jimmy ont quitté The Bloodline l’année dernière, seulement pour que Jimmy tourne le dos à son frère jumeau en aidant Reigns à le battre à SummerSlam. Cela a conduit Jimmy et Jey à s’affronter à WrestleMania, tandis que Reigns a laissé tomber le titre incontesté de la WWE à Cody Rhodes, mettant ainsi fin à sa course au titre de plus de 1 300 jours.

Avec Reigns hors de vue après The Show of Shows, Sikoa a pris le contrôle de The Bloodline en expulsant Jimmy et Paul Heyman et en faisant venir Tama Tonga, Tonga Loa et Fatu.

Reigns est finalement revenu à SummerSlam en août, mais plutôt que d’aider Sikoa à battre Rhodes pour le titre de la WWE, il l’a attaqué en guise de vengeance pour son rachat hostile de The Bloodline.

Roman s’est surnommé le chef de tribu original ou « OTC » et a tenté de reprendre The Bloodline, mais sans personne pour l’aider, il n’avait aucune chance.

Reigns a fini par former un partenariat improbable et réticent avec Rhodes qui a conduit à un match par équipe contre Sikoa et Fatu. Reigns et Rhodes ont gagné grâce en grande partie au retour de Jimmy Uso qui les a aidés et a retrouvé Reigns.

Pourtant, Reigns et Jimmy savaient qu’ils avaient besoin de plus de puissance de feu pour combattre The Bloodline, alors ils se sont tournés vers Jey, mais il n’avait initialement aucun intérêt à se réconcilier avec The OTC.

Les choses ont changé lorsque The Bloodline lui a coûté le championnat intercontinental contre Bron Breakker, alors que Jey a riposté en coûtant au groupe les championnats par équipe de la WWE contre les Motor City Machine Guns.

Jey s’est réconcilié avec Jimmy, et bien qu’il se méfie toujours de Reigns et de la façon dont il le traitait auparavant, il a accepté de réformer la Bloodline originale afin de combattre la nouvelle version de l’écurie de Crown Jewel.

Reigns, Jimmy et Jey n’ont pas réussi à se qualifier pour le groupe à six, mais l’avenir de The Bloodline reste très incertain en raison des deux factions en guerre.