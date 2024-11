Roman Reigns et The Usos contre The Bloodline – Match par équipe à six

« The OTC » Roman Reigns retrouvera ses anciens partenaires Jimmy et Jey Uso pour affronter le nouveau look Bloodline dans un Six-Man Tag Team Match.

Reigns a pour mission de réprimer The Bloodline dirigé par l’usurpateur Solo Sikoa, et grâce aux actions de Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu, il a le soutien des Usos.

Jey Uso a prospéré après avoir quitté The Bloodline, devenant champion intercontinental et estimant qu’il n’avait plus besoin de son frère et de son cousin.

Cependant, Sikoa et son équipe ont coûté le titre à Uso, le forçant à rendre la pareille et à aider les Motor City Machine Guns à détrôner Tonga et Loa.

Avec la Bloodline originale apparemment en assez bons termes, ils s’affronteront ensemble pour combattre la nouvelle Bloodline.

Ne manquez pas WWE Crown Jewel, diffusé en direct le samedi 2 novembre à 13 h HE/10 h HP sur Peacock aux États-Unis et sur WWE Network partout ailleurs.