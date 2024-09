Roman Reigns et Cody Rhodes font équipe chez Bad Blood

L’épisode de cette semaine de SmackDown du vendredi soir Ce n’était pas seulement la première de la saison, mais aussi le retour de l’émission sur USA Network. Cela signifiait que la WWE y avait mis tout son cœur, y compris en commençant par un match en cage sans publicité pour le championnat de la WWE. Cody Rhodes a battu Solo Sikoa dans ce match, mais s’est retrouvé immédiatement après attaqué par The Bloodline.

Et c’est à ce moment-là que Roman Reigns a fait son retour.

L’OTC a égalisé les chances, en prévoyant une grosse confrontation avec Jacob Fatu, mais au final, nous avons eu droit à un avant-goût d’un match plus important pour plus tard. Nous avons découvert que Sikoa s’est adressé au directeur général de SmackDown, Nick Aldis, et lui a demandé un match par équipe lors du prochain match. Mauvais sang événement premium en direct prévu le samedi 5 octobre 2024 à Atlanta — The Bloodline vs. Reigns & Rhodes.

Les deux babyfaces étaient initialement réticents à signer sur la ligne pointillée, mais après une énième bagarre avec l’équipage de Sikoa, ils ont accepté de faire équipe, peu importe à quel point l’alliance pouvait être difficile.

La mise à jour Mauvais sang carte: