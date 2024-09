Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu pour le WWE Bad Blood

Roman Reigns est prêt à mettre la main sur The Bloodline.

Un match par équipe opposant Roman Reigns et Cody Rhodes à Solo Sikoa et Jacob Fatu a été officialisé pour l’événement Bad Blood du mois prochain, le 5 octobre à Atlanta lors de SmackDown de vendredi. Bien qu’il ait déclaré plus tôt dans le show qu’il n’avait pas l’intention de signer le contrat, Rhodes a signé après que lui et Reigns aient eu le dessus sur une attaque sournoise de Tonga Loa et Tama Tonga.

Au début du show, Rhodes a battu Sikoa dans un match en cage pour conserver le titre de la WWE. Cependant, Fatu et le reste de la Bloodline ont attaqué Rhodes après le match, ce qui a poussé Reigns à sortir pour le sauver. Fatu, qui était à l’extérieur de la cage, est entré alors que lui et Reigns se tenaient face à face. Cependant, il a été écarté par Sikoa avant que cela ne puisse aller plus loin.

Dans un scénario qui a duré toute la durée du show, Nick Aldis a tenté de signer le match par équipe pour Bad Blood. Cody Rhodes a cependant dit à Aldis qu’il ne le signerait pas car après ce soir, il en avait fini avec la Bloodline.

Nia Jax a annoncé vendredi qu’elle défendrait le titre de championne féminine de la WWE à Bad Blood. Cependant, un match par équipe à SmackDown la semaine prochaine déterminera à qui elle fera face. Nia Jax et Tiffany Stratton feront équipe pour affronter Bayley et Naomi.

WWE Bad Blood 2024 (samedi 5 octobre) —

Match Hell in a Cell : CM Punk contre Drew McIntyre

Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu

La championne du monde féminine Liv Morgan défend son titre contre Rhea Ripley

Damian Priest contre Finn Balor

