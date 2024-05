Roman Reigns est né, Nia Jax devient reine et Hulkamania meurt

L’île de la pertinence était l’endroit idéal la semaine dernière alors que la célébration de l’anniversaire de Roman Reigns a cédé la place au couronnement de Nia Jax en tant que reine de l’anneau. Bien que les hommes de la famille aient échoué dans leur quête pour devenir roi, une victoire historique d’un membre de la tribu Anoa’i rappelle à chacun l’héritage légendaire de la dynastie samoane.

Joyeux anniversaire au chef de tribu

Alors que les fans regardaient les matchs de la WWE Roi et Reine de l’Anneaul’île de la pertinence a éclaté dans une joyeuse célébration, honorant la naissance de son chef tribal, Roman Reigns, qui a eu 39 ans le 25 mai.

Les festivités étaient tout simplement spectaculaires. Des villageois méticuleusement préparés pour l’ultime fiafia, le grand festival de l’île, transformant les plages de sable blanc en une vibrante tapisserie de banderoles à l’effigie de Reigns. L’air bourdonnait d’enthousiasme et de fierté pour leur estimé leader, créant une atmosphère d’unité et d’exultation vraiment inoubliable.

Cependant, l’atmosphère jubilatoire contrastait fortement avec les jours tumultueux qui ont précédé l’anniversaire de Reigns, où la Bloodline – membres passés et présents – a fait face à des revers importants qui ont jeté une ombre sur un week-end de triomphe.

Sur BrutJey Uso a perdu contre Gunther en demi-finale du King of the Ring, marquant sa troisième tentative ratée de gloire en simple en 2024. Pendant ce temps, The Bloodline a pris un coup dur. Remettre à sa palce alors que Tama Tonga a été battu par Randy Orton après que l’interférence de Solo Sikoa s’est retournée contre lui dans l’autre demi-finale. Ce faux pas, plus que la défaite d’Uso, est susceptible de susciter la colère du chef tribal.

Peut-être que les choses auraient été différentes si le nouveau membre de The Bloodline, Tonga Loa, avait été au bord du ring. Selon Paul Heyman, Loa n’a pas pu passer la douane en raison de ses antécédents douteux. Heyman a informé Sikoa qu’il y avait une raison pour laquelle certaines personnes n’avaient pas été recrutées auparavant dans The Bloodline et qu’il devrait être plus prudent quant aux personnes qu’il enrôle.

L’avertissement du Sage est quelque chose à garder à l’esprit au fur et à mesure que la saga Bloodline se déroule. Heyman, qui a l’air stressé ces jours-ci, pourrait-il décider de prendre un autre client ? Que se passera-t-il lorsque Reigns, The Rock et Jacob Fatu entreront dans le mix ? Sikoa pourrait-il se retrouver victime de ses ambitions ?

Je vous salue, reine Nia

Nia Jax, dont le père était cousin germain du grand-père de The Rock, Peter Maivia, a revendiqué la place qui lui revient en tant que membre de la WWE et de la royauté familiale après avoir littéralement écrasé Lyra Valkyria au Roi et Reine de l’Anneau en Arabie Saoudite. Dans le processus, Jax a pratiquement réalisé un retour incroyable depuis son retour à la WWE l’automne dernier.

Après sa libération de l’entreprise en 2021, Jax a eu du mal à perdre confiance en elle. Même avant sa libération, Jax a commencé à être épuisée par la négativité exprimée à son égard par les fans sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, Jax a dit au Après la cloche podcast, «Ça m’a vraiment, vraiment gâché. Cela m’a mis dans une situation tellement triste que, quand j’ai été libéré, je me suis dit : « Ouais, bien sûr, pourquoi pas ? Je suis nul, tout le monde me déteste. Je n’ai plus besoin d’être ici.’»

Prenant des mesures pour améliorer sa santé mentale, Jax est revenue à la WWE dans un état sensiblement amélioré. De nombreux téléspectateurs ont également constaté la grande amélioration de son travail sur le ring. Ces changements ont valu à Jax des places de premier plan contre Becky Lynch et Rhea Ripley.

Désormais, en tant que reine du ring, Jax est sur le point de terminer son histoire en battant Bayley pour le championnat féminin à Slam été. Même si une telle possibilité ne plaira probablement pas à ses ennemis, c’est quelque chose auquel ils devront faire face, selon Sa Majesté.

« Si ces gens veulent s’asseoir et huer et encourager l’autre personne, bonne chance, car en fin de compte, vous encouragerez quelqu’un qui va perdre. »

Legacy of Legends : Yokozuna tue Hulkamania

Il y a trente et un ans, Yokozuna battait Hulk Hogan lors de la première roi de l’anneau pay-per-view pour remporter le championnat de la WWE, marquant la fin de Hulkamania à la WWE, la victoire de Yokozuna servant de serre-livre parfait.

En janvier 1984, Hogan revient à la WWE après une absence de trois ans en venant en aide à Bob Backlund. Ensemble, ils ont combattu les Wild Samoans et leur manager, Capitaine Lou Albano. Cet endroit a contribué à réintroduire Hogan aux fans de la WWE, cette fois en tant que bon gars.

Ironiquement, près d’une décennie plus tard, Yokozuna, le neveu d’Afa et Sika, aurait l’honneur de montrer la porte à Hogan.

À partir de WrestleMania IX, le représentant de la famille Anoaʻi, âgé de 26 ans, est devenu le premier homme de la dynastie samoane à remporter le championnat de la WWE après avoir battu Bret Hart. Mais après une fin controversée, Hogan est apparu et a protesté contre la victoire de Yoko. Cela a conduit à une défense de titre impromptue pour le nouveau champion, qui a perdu contre Hogan en quelques secondes seulement lorsque l’intervention de son manager, M. Fuji, a mal tourné.

Mais au roi de l’anneau en juin 1993, Yokozuna arrive frais et prêt à prendre le visage de l’entreprise. Malheureusement pour Hogan, son visage a été brûlé après qu’un prétendu photographe se soit approché trop près de l’action, et son appareil photo a explosé dans la tasse de Hogan.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Yoko a plongé avec une jambe tombée, le coup final de Hogan, pour remporter le championnat de la WWE pour la deuxième fois. Au cours des 280 jours suivants, Yokozuna a couru à travers la compétition, repoussant les défis de Lex Luger, Bret Hart et de l’Undertaker pour devenir, à cette époque, le deuxième plus long champion du monde en titre de l’histoire de la WWE.