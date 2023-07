Roman Reigns est épinglé pour la première fois en plus de 3 ans à WWE Money in the Bank

Ryan Satin Analyste WWE FOX Sports

Roman Reigns a été épinglé pour la première fois en trois ans et demi samedi à Money in the Bank – mais le résultat n’a pas été un couronnement pour une nouvelle star de la WWE comme beaucoup s’y attendaient toutes ces années.

Tout s’est déroulé dans un événement principal « Civil War » entre The Bloodline qui a vu le champion universel incontesté de la WWE Reigns et Solo Sikoa s’affronter avec les membres de la famille Jimmy et Jey Uso.

Aucune des deux parties ne s’est retenue et les deux sont entrées en guerre comme annoncé.

Le match comprenait également quelques rappels subtils aux parties précédentes de leur histoire. En particulier, le début de The Bloodline, après que Jimmy Uso se soit enfermé dans un starter à guillotine comme celui que Roman lui a donné à Hell in a Cell en 2020.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ce moment Hell in a Cell est ce qui a conduit Jey Uso à quitter le match et les Usos ont été forcés de reconnaître Reigns comme leur chef tribal.

Cette fois, cependant, Jimmy s’est éteint, permettant à Jey de prendre le dessus sur Roman et de remporter finalement une énorme victoire pour son équipe après avoir décroché une éclaboussure de la corde supérieure.

Le match était fantastique et Jey ayant l’opportunité d’épingler Roman pour la première fois depuis des années ajoute une tonne de crédibilité à son personnage.

Mais voici ma question, cet énorme moment a-t-il été gâché ici étant donné que les titres de Roman n’étaient pas en jeu et que ce n’était qu’un match par étiquette?

Je ne sais vraiment pas si battre Reigns dans un match par tag sans aucun enjeu ni titre en jeu lancera Jey au niveau suivant comme le ferait une victoire au titre. De plus, lorsque Règne fait laissez tomber la ceinture, ce facteur de surprise peut être perdu maintenant.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un gros problème pour Jey Uso. C’est vraiment le cas.

Jey et son frère Jimmy ont été deux des artistes les plus constants de la WWE au cours de la dernière décennie, et donner à l’un d’eux une victoire aussi énorme est un rappel positif à tout ce que le travail peut porter ses fruits.

C’est juste que beaucoup, comme moi, avaient imaginé que la fin de la séquence de victoires consécutives de trois ans et demi de Roman coïnciderait avec la fin de son règne. Cela semblait être la manière la plus logique de conclure le plus long règne de titre mondial de l’ère moderne. C’était le moment.

Donc, même si cette victoire a peut-être été un gros problème pour Jey Uso, je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression que cela ne mènera qu’à un match pour le titre à SummerSlam où Roman finira en tête aux dépens d’une autre Superstar avec un potentiel d’événement principal. , au lieu de lancer une nouvelle Superstar au sommet comme nous l’attendions tous.

Ryan Satin est analyste WWE pour FOX Sports. Satin est déjà apparu sur FS1 « Dans les coulisses de la WWE » et a fondé Pro Wrestling Sheet, où il a publié d’innombrables reportages en tant que rédacteur en chef.

