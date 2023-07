Roman Reigns entre dans l’histoire de WrestleMania avec 1 042 jours en tant que champion

Roman Reigns est sans doute le meilleur lutteur des temps modernes avec le « Head of the Table » chargé de porter la WWE comme visage depuis un certain temps maintenant.

Le chef tribal a fait ses débuts à la WWE dans le cadre de la faction Shield et après avoir rompu avec Seth Rollins et Dean Ambrose (maintenant Jon Moxley), il a ensuite été poussé comme babyface par Vince McMahon. L’univers de la WWE a rapidement rejeté Leati Joseph Anoaʻi, alias Roman Reigns.

Après sa réinvention en tant que talon et son shtick en tant que leader de la Bloodline, Roman a trouvé une nouvelle vie avec ses cousins ​​​​Jimmy et Jey Uso – The Usos.

Roman Reigns a récemment battu un record de tous les temps à la WWE.

« The Big Dog » avait détrôné The Fiend dans un match à triple menace qui présentait également Braun Strowman en tant que champion universel à Payback en août 2020. Venez WrestleMania 38, Roman a vaincu Brock Lesnar pour unifier les titres WWE et Universal.

Cela fait plus de mille jours de règne de Roman Reigns en tant que champion, faisant de lui le plus ancien champion en titre de l’histoire de la WWE depuis la création de WrestleMania en 1985.

Roman Reigns a battu le record précédemment détenu par le WWE Hall of Famer Hulk Hogan, dont le premier règne en tant que champion de la WWF a duré 1 474 jours, mais seulement 1 041 de ces jours faisaient partie de l’ère WrestleMania.