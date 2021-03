Le champion universel de la WWE, Roman Reigns, a défendu avec succès son titre contre Daniel Bryan lors du troisième pay-per-view de la WWE de l’année où son adversaire de WrestleMania 37, Edge, a servi d’invité spécial pour tenter de limiter toute interférence extérieure. Cependant, c’est avec l’aide d’Edge que le HEad de la Table a vaincu Daniel Bryan.

Le oui!’ L’homme a dominé le champion au début avec des frappes rapides, mais Reigns a finalement pris le contrôle du match. L’action de va-et-vient s’est poursuivie alors que l’action se séparait à l’extérieur de l’anneau. Puis Bryan a mal synchronisé son Running Knee et a frappé l’arbitre et l’a frappé d’incapacité. Reigns a ensuite connecté une énorme lance pour obtenir une quasi-chute d’Edge.

Bryan a profité de la distraction pour verrouiller une prise Triangle, cependant, Jey Uso est venu à la rescousse de Reigns et a frappé un superkick à la fois sur Bryan et Edge. Bryan a neutralisé Uso avec un genou et il a ensuite frappé Edge par erreur avec une grève de chaise destinée à Reigns.

Bryan a ensuite appliqué le « Oui! » Lock on Reigns et le champion ont semblé tapoter mais ni l’officiel ni Edge ne l’ont vu. La Superstar Rated-R a ensuite frappé Bryan avec la chaise alors que Roman Reigns remportait la victoire.

Autres résultats WWE Fastlane

Match de championnat des États-Unis – Riddle a battu Mustafa Ali: Ces deux superstars ont lancé le PPV et c’est le champion qui a pris le contrôle du match au départ. Ali a fait un retour plus tard dans le match et a essayé d’user Riddle avec quelques attaques rapides. Quand Riddle a essayé de connecter Broton à partir de la corde supérieure, Ali a riposté avec une paire de genoux. Cependant, Riddle a frappé Bro Derek depuis la corde du milieu pour remporter la victoire et conserver son titre.

Match de titres par équipe féminine de la WWE – Les champions Nia Jax et Shayna Baszler ont battu Sasha Banks et Bianca Belair: Les challengers ont pris le contrôle du match avec des balises rapides et des mouvements en double équipe, mais les marées ont tourné lorsque Jax s’est inscrite. Les champions ont isolé Belair et l’ont épuisée. Sasha Banks a ensuite marqué et a presque gagné avec le relevé bancaire sur Baszler avant que Jax ne rompe la cale en y poussant Belair. Cela a provoqué une dispute entre les challengers qui a conduit Baszler à gagner avec un roll-up. Les banques ont giflé Belair et sont parties avant que l’EST ne puisse réagir.

Match pour le titre intercontinental – Big E a battu Apollo Crews: Dès que la cloche a sonné Big E et Apollo Crews a commencé à lancer des coups de poing et c’est le champion qui a pris le dessus en frappant Crews avec une énorme lance à travers les cordes. Les équipages ont créé une ouverture avec un dropkick bas, puis ont frappé trois suplex allemands. Cependant, mais Big E a déjoué Crews, le prenant au dépourvu avec un roll-up pour une victoire venue de nulle part.

Match sans prise – Drew McIntyre a battu Sheamus: Dans la bataille des deux puissances, Drew McIntyre a pris le contrôle et a doublé Sheamus par-dessus la corde supérieure jusqu’au sol. Le combat s’est ensuite répandu au bord du ring alors qu’ils commençaient à introduire des armes dans l’équation. Sheamus et McIntyre se sont déchargés l’un sur l’autre avec des bâtons de kendo. Ils se sont battus partout dans le ThunderDome de la WWE. McIntyre a envoyé Sheamus à travers un ensemble d’écrans LED, provoquant des étincelles. Le guerrier celtique a ensuite riposté, criant que McIntyre lui avait volé son opportunité de WrestleMania avant de le planter à travers la table d’annonce avec White Noise. Cependant, le guerrier écossais a frappé un DDT et un Claymore pour la victoire.

Alexa Bliss a battu Randy Orton: Le prédateur Apex Randy Orton a affronté Alexa Bliss dans un match entre les sexes, le premier en près de quatre ans. Avant le match, Orton a craché la même substance noire que nous avons vue ces dernières semaines. Après le début du match, des boules de feu ont été tirées, un équipement d’éclairage est presque tombé sur Orton. Au milieu du match, l’anneau a ensuite été ouvert et une main a émergé pour attraper le pied d’Orton. Le Fiend est apparu avec un masque partiellement fondu et a connecté une soeur Abigail alors que Bliss le couvrait pour remporter la victoire.

Autres résultats:

Braun Strowman a vaincu Elias

Seth Rollins a vaincu Shinsuke Nakamura