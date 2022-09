Le manager de la fraternité Wrestling Entertainment, Paul Heyman, a toujours été une figure populaire, en particulier avec ses bouffonneries et son franc-parler. Le vétéran, qui est actuellement signé avec la célèbre promotion de lutte WWE, a haussé les sourcils avec une fouille sournoise au légendaire joueur de cricket indien Mahendra Singh Dhoni.

Heyman, dans une histoire Instagram, a affirmé que le champion incontesté de la WWE, Roman Reigns, pourrait facilement battre tous les records de Dhoni sur le terrain de cricket. Il a également demandé à ses partisans de reconnaître ce fait.

«Pour mémoire, mon chef de tribu Roman Reigns écraserait les chiffres de MS Dhoni sur le terrain de cricket. Et c’est quelque chose que tout le monde devrait reconnaître », a déclaré Heyman.

Les commentaires du manager de la WWE sur MS Dhoni sont venus en réponse à un article sur sa précédente réponse à un tweet de 2019 de l’International Cricket Council (ICC). En 2019, ICC avait fait l’éloge de Dhoni, tout en utilisant l’un des slogans emblématiques de Heyman comme légende. Heyman a répondu en tweetant à l’ICC, exigeant des redevances pour l’utilisation de son slogan.

Dans le prolongement de son personnage de la WWE, Heyman continue de se moquer des célébrités sur les réseaux sociaux. Paul Heyman a fait équipe avec Roman Reigns peu de temps après que ce dernier a fait son retour triomphal à SummerSlam 2020. Heyman a fait d’énormes efforts au cours des deux dernières années pour faire de Reigns la plus grande superstar de la lutte professionnelle.

Le manager chevronné fait tout son possible pour sensibiliser les gens à la suprématie de Reigns, en utilisant des supports comme WWE TV, ses poignées officielles de médias sociaux ou même des interviews.

Dhoni a un énorme fan sur toutes les plateformes de médias sociaux et est largement considéré comme l’un des plus grands leaders de l’histoire du cricket. Il est le Heartthrob de la franchise de la Premier League indienne Chennai Super Kings. Cependant, Dhoni n’est pas très actif sur les réseaux sociaux, et il sera intéressant de voir s’il répondra à l’affirmation audacieuse de Heyman.

Pendant ce temps, Dhoni a récemment été aperçu lors du match de quart de finale de l’US Open avec une autre légende du cricket, Kapil Dev. Le duo a été vu dans les tribunes du match entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner le 8 septembre. Alcaraz a remporté le match et a finalement remporté le titre de l’US Open.

